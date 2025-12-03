Κεφαλογιάννης: Επικαιροποιήσαμε τον Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών μετά από 45 χρόνια

Ο Υπουργός εξήγησε ότι η αναθεώρηση του χάρτη βασίστηκε σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών.

«Μετά από 45 ολόκληρα χρόνια επικαιροποιήσαμε τον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών», τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ. Όπως υπογράμμισε, το νέο αυτό εργαλείο σηματοδοτεί τη μετάβαση από την καταστολή στην πρόληψη, καθώς επιτρέπει στο κράτος και την αυτοδιοίκηση να σχεδιάζουν στοχευμένες δράσεις με βάση τον πραγματικό κίνδυνο ανά περιοχή.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι η αναθεώρηση του χάρτη βασίστηκε σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών. «Έχουμε ενσωματώσει όλα τα δεδομένα των τελευταίων 45 ετών, δηλαδή όσον αφορά τους δασικούς χάρτες όσον αφορά τις πυρκαγιές που είχαμε τα τελευταία αυτά χρόνια και επίσης έχουν ενσωματωθεί όλα τα δεδομένα των 20 τελευταίων ετών όσον αφορά τους χάρτες που βγάζουμε καθημερινά την αντιπυρική περίοδο», ανέφερε. Αυτό, όπως είπε, επιτρέπει μια σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση του κινδύνου.

Κεντρική καινοτομία του νέου χάρτη είναι η κλίμακα αναφοράς. «Έχει γίνει μία λεπτομερής δουλειά ανά Δήμο και όχι ανά νομό που ήταν ο προηγούμενος χάρτης, και έχουμε κατατάξει τους Δήμους της χώρας σε τρία επίπεδα. Κόκκινο, κίτρινο και πράσινο», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης. Όπως εξήγησε, η κατάταξη αυτή θα καθορίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθύνονται τα κονδύλια και οι παρεμβάσεις πρόληψης τα επόμενα χρόνια.

Ο Υπουργός περιέγραψε τον χάρτη ως βασικό εργαλείο τόσο για την Πυροσβεστική όσο και για τους ΟΤΑ προσθέτοντας ότι όταν θα διατίθενται χρηματοδοτήσεις για πυροπροστασία «θα δοθεί βαρύτητα στους Δήμους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο κόκκινο».

Υπενθύμισε ότι «φέτος συνολικά η χώρα μας βρισκόταν 43 ημέρες σε επίπεδο συναγερμού, κόκκινο και πορτοκαλί», όταν ο μέσος όρος της τελευταίας εικοσαετίας για το ανώτατο επίπεδο συναγερμού ήταν μόλις 1,1 ημέρες αντί 6 που έφτασε φέτος, γεγονός που δείχνει πόσο έχουν επιδεινωθεί οι κλιματικές συνθήκες.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση είναι παγκόσμιο φαινόμενο, υπενθυμίζοντας ότι φέτος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι καμένες εκτάσεις ήταν πολλαπλάσιες του μέσου όρου της τελευταίας εικοσαετίας και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε, όπως είπε, περισσότερες καμένες εκτάσεις από την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε την ανάγκη όλοι, κεντρικό κράτος, αυτοδιοίκηση και πολίτες, να συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Στη συνέχεια, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και στην Κέρκυρα, περιγράφοντας την Πολιτική Προστασία ως «μια ολόκληρη αλυσίδα» όπου εμπλέκονται το κεντρικό κράτος, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Τόνισε ότι «αν ένας από τους κρίκους αυτής της αλυσίδας δε λειτουργεί σωστά, προφανώς και θα έχουμε προβλήματα», υπενθυμίζοντας ότι η αρμοδιότητα για ρέματα, καθαρισμούς και φρεάτια ανήκει στην αυτοδιοίκηση, ενώ το Υπουργείο έχει τον συνολικό συντονισμό.

Για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται, ενημέρωσε για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με τους μετεωρολόγους να δίνουν τις τελικές εκτιμήσεις. Τόνισε ότι, εφόσον χρειαστεί, «προληπτικό 112 θα βγει σε κάποιες περιοχές» και μπορεί να αποφασιστεί και κόκκινο συναγερμός με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής.

Τέλος, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών και στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στην αποψινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Υπογράμμισε, πάντως, ότι «ο όρος ούτως ή άλλως “πολιτική κωλοτούμπα” έχει καθιερωθεί στο όνομα του κυρίου Τσίπρα», θυμίζοντας τη διάσταση ανάμεσα στην προεκλογική ρητορική και τη διακυβέρνηση της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.