Ο Σάσα Βεζένκοφ επενδύει στην κυπριακή EMBIO Diagnostics

Ο διάσημος αθλητής ενώνει δυνάμεις με την καινοτόμο εταιρεία για τη λύση airbeld για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε.

H EMBIO Diagnostics ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος εντάσσεται στην εταιρεία ως επενδυτής και brand ambassador για τη λύση airbeld.

Η συνεργασία αυτή εγκαινιάζεται με μια ολοκληρωμένη εκστρατεία που στο επίκεντρο έχει ένα βίντεο με τον γνωστό αθλητή να αναδεικνύει το ζήτημα της ποιότητας του αέρα και πως αυτή επηρεάζει άμεσα την υγεία, την ευεξία και, σε βάθος χρόνου, τη μακροζωία μας.

Έρευνες δείχνουν ότι ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι έως και πέντε φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα παιδιά, ηλικιωμένους και οικογένειες, συχνά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Η λύση airbeld™ έρχεται να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς τη βασική ανάγκη, την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Πρόκειται για μια συσκευή που παρακολουθεί και καταγράφει κρίσιμους δείκτες όπως τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σωματιδίων σκόνης, χημικών ουσιών, υγρασίας και άλλων, αόρατων παραγόντων, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά αναπνέουμε και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει αθόρυβα την υγεία μας.

Μιλώντας για την συνεργασία ο κ.Βεζένκοφ ανέφερε: «Με την airbeld™ μας δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τι αναπνέουν τα παιδιά και οι οικογένειές μας και να προχωρήσουμε σε αλλαγές, άμεσα. Αυτό είναι δύναμη. Να μπορείς να εξηγήσεις γιατί έχεις αυτόν τον πονοκέφαλο, τις ημικρανίες, ή την κούραση και, το πιο σημαντικό, να έχεις τον έλεγχο του αέρα που αναπνέεις, ώστε να βελτιώνεις τις συνθήκες γύρω σου.

Και συνέχισε: «Αγάπησα την airbeld™ πρώτα ως καταναλωτής. Για μένα, είναι ένας τρόπος να φροντίζω την οικογένειά μου. Δεν είχε νόημα να είμαι απλά ambassador, ειδικά σε κάτι που πιστεύω τόσο.»

Η απόφαση του κ. Βεζένκοφ να επενδύσει στην EMBIO Diagnostics δεν ήταν απλά μια εμπορική επιλογή. Παρακολουθούσε την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας για χρόνια και ξεχώρισε μια ομάδα με πραγματική επιστημονική γνώση, σοβαρή τεχνολογική βάση και καθαρό όραμα. Η εμπιστοσύνη του στην τεχνολογία, αλλά και στη φιλοσοφία της EMBIO Diagnostics, τον οδήγησαν στη στρατηγική απόφαση να στηρίξει την airbeld™ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και από χρήστης να συμπορευτεί στο πλευρό της εταιρείας ως επενδυτής.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λοΐζου, Founder και CEO της EMBIO Diagnostics, της εμπνεύστριας και κατασκευάστριας εταιρείας, δήλωσε: «Η EMBIO Diagnostics, μέσω της airbeld™, επιδιώκει να φέρει την επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνολογία μέσα στα σπίτια, δίνοντας στους χρήστες δύναμη, γνώση και τη δυνατότητα να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Η συνεργασία με τον κ. Σάσα Βεζένκοφ ενισχύει την αποστολή αυτή, δημιουργώντας μια δυνατή συμμαχία που στοχεύει να κάνει την ποιότητα αέρα μέρος της καθημερινής φροντίδας της κάθε οικογένειας.»

Στο πελατολόγιο της EMBIO Diagnostics συγκαταλέγονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως Coca Cola HBC, Cybarco, Eurobank Cyprus, Nicosia Mall κ.ά., οι οποίες εμπιστεύονται την airbeld™ στις εγκαταστάσεις τους για τη γρήγορη και ουσιαστική ανάλυση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την airbeld™ οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα airbeld.com.



Η EMBIO Diagnostics αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα κυπριακής τεχνολογικής καινοτομίας. Ως deep-tech εταιρεία, αναπτύσσει ολοκληρωμένες διαγνωστικές λύσεις βασισμένες σε προηγμένους αισθητήρες, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση.

Με πλήρως καθετοποιημένο R&D, η εταιρεία μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε βιομηχανική παραγωγή, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας στην Κύπρο συσκευές υψηλής ακρίβειας που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στην ασφάλεια τροφίμων, στη ναυτιλία και την ιατρική τεχνολογία και περίθαλψη.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τη συσκευή airbeld™ – Indoor Air Quality Monitor - (Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα), μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση για την αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα (IAQ) και την άμεση ανίχνευση επικίνδυνων ρύπων μέσα στους εσωτερικούς χώρους. Με τους αισθητήρες airbeld™ Eos, το σύστημα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραμέτρους του αέρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ασφαλών, υγιών και παραγωγικών περιβάλλοντων.. Η ανάπτυξη των συσκευών airbeld™ υποστηρίζεται από ΙδΕΚ (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου) μέσω του προγράμματος DISRUPT/0123(C)/0005».

Η airbeld™ Eos έχει λάβει τη διάκριση Works with WELL™ από το International WELL Building Institute (IWBI). Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει πως το σύστημα ευθυγραμμίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προτύπου WELL, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο αυστηρά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την υγεία και ευεξία στο εσωτερικό περιβάλλον.