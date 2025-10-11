Κλυδωνισμοί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τσιπ λόγω των εξαγωγικών περιορισμών της Κίνας

Ο περιορισμός της προσφοράς σπάνιων γαιών από πλευράς του Πεκίνου, απειλεί να φρενάρει την παραγωγή των τσιπ που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιχειρήσεις σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών προετοιμάζονται για αναταράξεις λόγω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου, μετά την επιβολή περιορισμών από την Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και την απάντηση των ΗΠΑ με επιπλέον δασμούς και περιορισμούς στις πωλήσεις λογισμικού προς την ασιατική χώρα.

Οι περιορισμοί της Κίνας – η πιο στοχευμένη μέχρι στιγμής κίνηση για τον περιορισμό της προσφοράς σπάνιων γαιών – αποτελούν την πρώτη σοβαρή προσπάθεια του Πεκίνου να ασκήσει δικαιοδοσία σε ξένες εταιρείες, με στόχο τον κλάδο των ημιαγωγών, απειλώντας να φρενάρει την παραγωγή των τσιπ που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι κινήσεις αυτές ώθησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώσει την Παρασκευή την επιβολή επιπλέον δασμού 100% στην Κίνα και εξαγωγικούς περιορισμούς σε «οποιοδήποτε κρίσιμο λογισμικό».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι περιορισμοί στις σπάνιες γαίες ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις εβδομάδων στις αποστολές για την ASML Holding NV – τη μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που κατασκευάζει μηχανήματα για την παραγωγή των πιο προηγμένων ημιαγωγών – σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Ένα ανώτερο στέλεχος μεγάλης αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις. Ωστόσο, ο πιο άμεσος κίνδυνος που αντιμετωπίζει τώρα είναι η αύξηση των τιμών στους μαγνήτες που βασίζονται σε σπάνιες γαίες και είναι κρίσιμοι για την εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμο λόγω του χαρακτήρα του ζητήματος.

Ένας άλλος αξιωματούχος από αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών δήλωσε ότι η επιχείρηση σπεύδει να εντοπίσει ποια από τα προϊόντα της περιέχουν σπάνιες γαίες από την Κίνα και ανησυχεί πως η απαίτηση για άδειες εξαγωγής από το Πεκίνο θα μπορούσε να παραλύσει την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Δεν είναι σαφές ποια προϊόντα λογισμικού των ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεαστούν από την τελευταία πρόταση του Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών. Τον Ιούλιο, η αμερικανική κυβέρνηση είχε άρει τις απαιτήσεις για άδειες εξαγωγής λογισμικού σχεδιασμού τσιπ – κανονισμοί που είχαν επιβληθεί τον Μάιο στο πλαίσιο σειράς μέτρων σε απάντηση στους προηγούμενους περιορισμούς του Πεκίνου στις αποστολές κρίσιμων σπάνιων γαιών.

Οι νέοι κανονισμοί της Κίνας απαιτούν από τις ξένες εταιρείες να ζητούν έγκριση για την αποστολή οποιουδήποτε υλικού που περιέχει έστω και ίχνη σπάνιων γαιών κινεζικής προέλευσης - και αναφέρονται ρητά σε εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ορισμένων τύπων υπολογιστικών τσιπ και για την προώθηση της έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη με στρατιωτικές εφαρμογές.

«Αυτοί είναι οι αυστηρότεροι εξαγωγικοί έλεγχοι που έχει επιβάλει ποτέ η Κίνα», δήλωσε η Gracelin Baskaran, διευθύντρια με ειδίκευση στα κρίσιμα ορυκτά στο Center for Strategic and International Studies. «Είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτουν τόσο τα μέσα πίεσης όσο και τη δυνατότητα να εξαναγκάσουν όχι μόνο τις αμερικανικές, αλλά και παγκόσμιες εταιρείες να συμμορφωθούν».

Οι μηχανές κατασκευής ημιαγωγών, όπως αυτές που πωλούνται από την ASML και την Applied Materials Inc., εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις σπάνιες γαίες, καθώς περιέχουν εξαιρετικά ακριβείς λέιζερ, μαγνήτες και άλλο εξοπλισμό που βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία.

Η ASML προετοιμάζεται για ενδεχόμενες διαταράξεις, κυρίως λόγω διάταξης που απαιτεί από ξένες εταιρείες να ζητούν έγκριση από την Κίνα για την επανεξαγωγή προϊόντων που περιέχουν τις σπάνιες γαίες της, ανέφερε άτομο με γνώση της κατάστασης. Το ίδιο άτομο - που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος - σημείωσε επίσης ότι η ASML ασκεί πιέσεις σε συμμάχους της, όπως οι Κάτω Χώρες και οι ΗΠΑ, για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Μέσα στην αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών, οι νέοι εξαγωγικοί περιορισμοί της Κίνας πιθανότατα θα επηρεάσουν περισσότερο τους κατασκευαστές τσιπ που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες βασισμένες σε σπάνιες γαίες κατά τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και τους κατασκευαστές εξοπλισμού που ενσωματώνουν μαγνήτες από σπάνιες γαίες στα μηχανήματά τους», δήλωσε ο Jacob Feldgoise, ανώτερος αναλυτής δεδομένων στο Center for Security and Emerging Technology του Πανεπιστημίου Georgetown.

