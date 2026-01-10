Μαρινάκης: Αυτά τα δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε, όπως και η Ελλάδα

Άρθρο του κυβερνητικού εκπρόσωπου με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του με τίτλο «10 χρόνια που μεγάλωσαν την παράταξη και ψήλωσαν τη χώρα», στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ αναφέρει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε να κάνει την Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα, αλλά μια παράταξη των πολλών, κύριο εκφραστή της φωνής των ανθρώπων που δεν θαμπώνονται πια από τις σειρήνες του μαξιμαλισμού και των λεφτόδεντρων. Των νοικοκυραίων, της μεσαίας τάξης, των πολιτών που διψούν για ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά τους».

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης, αφού αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο πρωθυπουργός, στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας αλλά και των νοικοκυριών, καθώς και την ενίσχυση της διπλωματικής ισχύος της χώρας, σημειώνει ότι αυτά τα δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε, όπως και η Ελλάδα. «Και με πυξίδα τις αρχές και τις αξίες μας, με ανοικτά τα μάτια και τα αυτιά μας στις σύγχρονες προκλήσεις, θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον, αφήνοντας τους άλλους να τσακώνονται για το χθες» προσθέτει.

Ακολουθεί το άρθρο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

«Πριν από 10 χρόνια τέτοια μέρα, η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία σηματοδότησε μια δεκαετία πολιτικής κυριαρχίας με προοπτική.

Πώς τα κατάφερε ο Μητσοτάκης και έμεινε όλα αυτά τα χρόνια στην κορυφή της πολιτικής ζωής, χαράσσοντας νέους δρόμους για την παράταξη, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστός στις αξίες της ιδρυτικής μας διακήρυξης;

Πρώτα απ' όλα, διέγνωσε έγκαιρα το ζητούμενο της νέας εποχής: διέβλεψε ότι μετά την κρίση στη χώρα, ήρθε το τέλος των ψευδαισθήσεων και ήρθε η ώρα του ρεαλισμού, της προσπάθειας, του σχεδιασμού και των πράξεων. Μακριά από αγκυλώσεις, ιδεοληψίες και ακαμψίες που κρατούσαν τη χώρα στο περιθώριο. Μαζί με τις αυταπάτες, άλλαξαν και τα διλήμματα της εποχής. Το ζητούμενο τότε ήταν το αν η πατρίδα μας θα πάει μπροστά ανοίγοντας νέους δρόμους ή αν θα παρέμενε ουραγός των εξελίξεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού διέγνωσε τις νέες ανάγκες, προχώρησε με αποφασιστικότητα. Κατάφερε να διευρύνει την κοινωνική επιρροή και απήχηση της παράταξης με στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους. Παράλληλα, με την περίφημη «διεύρυνση» που κάποιοι ειρωνεύονται, πιθανόν από τον φόβο, άσκησε ταυτόχρονα μια φιλελεύθερη και κοινωνική πολιτική, απολύτως συνεπή με το DNA της Νέας Δημοκρατίας.

Έκανε πράξη μεταρρυθμίσεις που λίμναζαν επί δεκαετίες, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κατάφερε το αδιανόητο, να ξεκινούν ακαδημαϊκές χρονιές χωρίς καταλήψεις.

Στήριξε τους πολίτες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τους συνταξιούχους με αυξήσεις που είχαν να δουν επί πολλά χρόνια. Δημιουργήθηκαν πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ μειώθηκαν 83 φόροι, χωρίς να επιβληθεί κανένας καινούριος. Η ανεργία έπεσε σε ιστορικά χαμηλά, πετύχαμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα προσελκύοντας ακόμη περισσότερες επενδύσεις. Η Ελλάδα από αποσυνάγωγος της Ευρωζώνης έγινε πρωταθλητής ανάπτυξης και το Eurogroup εξέλεξε παμψηφεί για πρόεδρό του τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.

Η διπλωματική ισχύς της χώρας γίνεται αποδεκτή διεθνώς -εντός και εκτός Ευρώπης- η Ελλάδα μετατράπηκε σε γεωπολιτική σταθερά στη νοτιοανατολική Μεσόγειο με τις ενεργειακές συμφωνίες και τις οριοθετήσεις ΑΟΖ, ενώ διεύρυνε τα απώτατα όριά της με την επέκταση χωρικών υδάτων από το Ιόνιο μέχρι το Ταίναρο αλλά και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η πατρίδα μας θωρακίζεται σταθερά με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, φρεγάτες, αεροσκάφη, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο με τους γείτονές μας, χωρίς να υποχωρούμε ούτε ένα εκατοστό από τα ζωτικά μας συμφέροντα και τις κόκκινες γραμμές.

Δεν υπήρξαν προβλήματα; Λάθη; Αστοχίες; Προφανώς και πρώτοι εμείς τα αναγνωρίσαμε, γιατί δεν χάσαμε ποτέ την επαφή μας με την κοινωνία. Όμως το κρίσιμο είναι το ισοζύγιο. Ποιο είναι αυτό; Ότι η Ελλάδα πήγε μπροστά και συνεχίζει να πηγαίνει.

Αυτά τα δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε, όπως και η Ελλάδα. Και με πυξίδα τις αρχές και τις αξίες μας, με ανοικτά τα μάτια και τα αυτιά μας στις σύγχρονες προκλήσεις, θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον, αφήνοντας τους άλλους να τσακώνονται για το χθες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ