Νέο επίσημο κατάστημα της Harley-Davidson στην Αττική

Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της dealership στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.

Σε έναν χώρο 1.200 τ.μ., το κατάστημα φιλοξενεί το πλήρες σύμπαν της Harley- Davidson: τις πιο πρόσφατες μοτοσυκλέτες του brand, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεργείου.

Με σύγχρονη αρχιτεκτονική και αισθητική που αντικατοπτρίζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Harley-Davidson, ο καινούργιος χώρος συνδυάζει τον θρύλο των μοτοσυκλετών με την καινοτομία, προσφέροντας μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλους τους επισκέπτες.