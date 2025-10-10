Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Νέο επίσημο κατάστημα της Harley-Davidson στην Αττική

Newsroom
Νέο επίσημο κατάστημα της Harley-Davidson στην Αττική
Harley-Davidson / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της dealership στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.

Σε έναν χώρο 1.200 τ.μ., το κατάστημα φιλοξενεί το πλήρες σύμπαν της Harley- Davidson: τις πιο πρόσφατες μοτοσυκλέτες του brand, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεργείου.

Με σύγχρονη αρχιτεκτονική και αισθητική που αντικατοπτρίζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Harley-Davidson, ο καινούργιος χώρος συνδυάζει τον θρύλο των μοτοσυκλετών με την καινοτομία, προσφέροντας μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλους τους επισκέπτες.

tags:
Harley-Davidson
Fais Group
