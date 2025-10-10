Μια προς μια οι στοχευμένες κινήσεις του Σπύρου Θεοδωρόπουλου και η νέα διάρθρωση του ομίλου Bespoke μετά τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις.

Πιστός στο όραμά του να κατακτήσει μια θέση μεταξύ των κορυφαίων ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, μέσω επενδύσεων σε ελληνικές βιομηχανίες, παραμένει ο όμιλος Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του επιχειρηματία και προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Το νέο επιχειρηματικό project του κ. Θεοδωρόπουλου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022 με μετοχικό κεφάλαιο 140 εκατ. ευρώ και προκειμένου να αποτελέσει ορμητήριο για νέες επενδύσεις. Ήδη από τότε οι επιχειρηματικές κινήσεις στις οποίες έχει προβεί ο όμιλος δεν είναι λίγες, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη περισσότερες στο μέλλον.

Μετά δε τις κινήσεις ματ που έλαβαν χώρα το 2025, στον όμιλο τροφίμων Bespoke SGA Holdings ανήκουν πλέον η ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, η εταιρεία έτοιμων γευμάτων Αμβροσία και η «συγγενής» εταιρεία 3P Salads, η Ελληνικοί Χυμοί, η Bespoke SGA Services και η Bespoke USA LLC.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η νέα διάρθρωση του ομίλου εστιάζει στην ενίσχυση της θέσης του στον χώρο των έτοιμων γευμάτων και των σνακ, δύο κλάδοι με μεγάλη δυναμική και ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές. Μονόδρομο δε για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο αποτέλεσε η αποπένδυση από τον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας, μέσω της πώλησης της Νίκας, έναν κλάδο που πέρασε από σαράντα κύματα τα τελευταία χρόνια. Η πώληση δε της Νίκας δίνει στον όμιλο Bespoke τη δυνατότητα να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στην αναπτυξιακή προοπτική που παρουσιάζουν τα σνακ και τα έτοιμα γεύματα, δύο από τους πρώτους τομείς που δρέπουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Τα ορόσημα του 2025

Τον Φεβρουάριο του 2025 η θυγατρική του ομίλου, η σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, απέκτησε έναντι συνολικού τιμήματος 10,0 εκατ. ευρώ το 100% των μετοχών της εταιρείας Interion EAD με έδρα στη Βουλγαρία. Η εξαγορά αυτή ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου την παραγωγή και εμπορία της πραλίνας NuCrema, καθώς και άλλων σοκολατούχων προϊόντων. Να σημειωθεί ότι η Interion, με έτος ίδρυσης το 2001, ήταν θυγατρική της ΙΟΝ μέχρι το deal της δεύτερης με τη Bespoke, ωστόσο το 2022 πουλήθηκε στους τότε βασικούς μετόχους της σοκολατοβιομηχανίας. Και αυτό γιατί η δραστηριότητα της σοκοπάστας είχε μείνει εκτός της συμφωνίας ΙΟΝ – Bespoke. Ωστόσο, με βάση το εν λόγω deal, η βουλγαρική Interion επανέρχεται στην «αγκαλιά» της ION μετά από δύο και πλέον χρόνια.

Το πιο ηχηρό ωστόσο deal ήρθε λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου όταν έγινε γνωστό ότι ο όμιλος Bespoke προχώρησε στην πώληση της αλλαντοβιομηχανίας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στον έτερο «παίκτη» του κλάδου, την Υφαντής ΑΒΕΕ. Bespoke και Υφαντής υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για το 100% της Νίκας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους. Η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας, ενός χώρου που δεν έχει περάσει και λίγες «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια. Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε αλλαγή των ισορροπιών στην αλλαντοβιομηχανία, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι στον όμιλο Bespoke «πέρασε» το 70% της 3P Salads. Ειδικότερα, η Αμβροσία ΑΕ, θυγατρική της Bespoke και η 3P SALADS AE ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 70% των μετοχών της δεύτερης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. Η 3P SALADS συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πλούσια γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings, ενώ η απόκτησή της ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία της Αμβροσία στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων. Μέτοχοι της 3P Salads με έδρα την Καρδίτσα είναι οι κ. κ. Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας και οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τι έδειξε το «ταμείο» της Bespoke το 2024

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Bespoke που δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι, το 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 267,27 εκατ. ευρώ από 199,86 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα μικτά κέρδη για τον όμιλο ανήλθαν σε 60,508 εκατ. ευρώ από 39,422 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, μη επαναλαμβανόμενων ζημιών/(κερδών) και συνολικών αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας των συγγενών εταιρειών διαμορφώθηκαν το 2024 στα 13,097 εκατ. ευρώ έναντι των 10,941 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα προ φόρων αποτελέσματα αποδείχθηκαν ζημιογόνα και διαμορφώθηκαν σε προ φόρων ζημιές ύψους 11,691 εκατ. ευρώ από 16,872 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ενώ το 2024 η τελική γραμμή του ισολογισμού «έγραψε» καθαρές ζημιές ύψους 12,788 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι ζημιών ύψους 16,491 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Στον δρόμο για το Χρηματιστήριο

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στόχος του κ. Θεοδωρόπουλου είναι η Bespoke SGA Holdings να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο εντός των επόμενων ετών και δη το διάστημα 2027-2028.