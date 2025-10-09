Avramar: Η δεσμευτική προσφορά των Καναδών και ο κρίσιμος Οκτώβριος

Νέα κεφάλαια γράφονται στο «σήριαλ» διάσωσης της Avramar.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο διάσωσης της Αvramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ, αυξάνοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο σε ένα επιχειρηματικό σήριαλ που βρίσκεται εδώ και μήνες σε εξέλιξη…

Κατά τις πληροφορίες, πριν από μερικά 24ωρα η Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Avramar Greece. Η δεσμευτική προσφορά ανέρχεται στα 97 εκατ. ευρώ σε μετρητά και αφορά στην απόκτηση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, μια κίνηση από την πλευρά της καναδικής Cooke ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη. Και αυτό γιατί φέρει τις ευλογίες του βασικού μετόχου της εταιρείας, ήτοι της Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία έψαχνε εδώ και καιρό τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Είναι άλλωστε γνωστό πως η Amerra διεκδικούσε μια συμφωνία με την Cooke Aquaculture, την οποία και τελικώς πέτυχε…

Ο προτιμητέος επενδυτής

Και όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγες ημέρες μετά τις τελικές υπογραφές με την αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, που είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία της Avramar.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Aqua Bridge, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου «υπέγραψε συμφωνία - πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar».

Στην ανακοίνωσή της η Aqua Bridge έκανε λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η αίτηση εξυγίανσης βρίσκεται υπό προετοιμασία και θα κατατεθεί για δικαστική επικύρωση σε εύθετο χρόνο. Η συναλλαγή αυτή προχωρά αυστηρά εντός του ελληνικού πλαισίου αναδιάρθρωσης».

Όπως γνωστοποιούσε, επίσης, η Aqua Bridge «Η κυριότητα και ο έλεγχος θα μεταβιβαστούν μόνο μετά τη δικαστική επικύρωση και την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. Οι ενέργειες των πιστωτών γίνονται βάσει δικαιωμάτων που τους παραχωρήθηκαν νομίμως από τους σημερινούς μετόχους μέσω υπογεγραμμένης συμφωνίας, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για την αναδιάρθρωση».

«Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτό δεν είναι πλέον θέμα άποψης. Η συμφωνία-πλαίσιο έχει υπογραφεί. Το χρονοδιάγραμμα έχει υπογραφεί. Το θέμα προχωρά τώρα στο δικαστήριο. Η εικασία τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν οι υπογραφές», τονιζόταν δε.

Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.

Ορόσημο η 31η Οκτωβρίου

Κατά τις πληροφορίες, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Aqua Bridge και των πιστωτριών τραπεζών και αφορά στο σχέδιο εξυγίανσης της Avramar αναμένεται να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η κρισιμότητα του deal

Η διάσωση της Avramar θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους, απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους και οι υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.

Η «γέννηση» της Avramar ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 μέσω της συγχώνευσης του ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς.