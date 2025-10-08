Εταιρεία από το Dragons Den φτάνει τα 140 εκατ. αποτίμηση - Από startup σε ταχέως αναπτυσσόμενο brand

«Κλειδί» της επιτυχίας της εταιρείας φαίνεται να είναι η ποικιλία των ανθρακούχων ποτών με βάση το μάτσα, που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο «καθαρές» και φυσικές πηγές ενέργειας.

Στις 140 εκατ. βρετανικές λίρες αποτιμάται η εταιρεία PerfectTed που παρουσιάζει ένα πραγματικά εντυπωσιακό success story που προέκυψε από τη συμμετοχή της στο Dragons Den.

Η εταιρεία που δημιουργήθηκε από την Μαρίσα Ρόστερ και τον Τέντι Λεβίντσι και παράγει φυσικά ενεργειακά ποτά με βάση το μάτσα, κέρδισε την προσοχή των Βρετανών επενδυτών με την παρουσίασή της τον Δεκέμβριο του 2023.

Η επένδυση και η ραγδαία ανάπτυξη

Το ζευγάρι εξασφάλισε μία κοινή επένδυση από τον Στίβεν Μπάρτλετ και τον Πίτερ Τζόουνς με τον καθένα να προσφέρει 50.000 βρετανικές λίρες για 5% μερίδιο στην εταιρεία.

Έκτοτε, παρ' όλο που ο Τζόουνς αποχώρησε, ο Μπαρτλετ παρέμεινε στην εταιρεία ευτυχώς καθώς έχει «αναπτυχθεί ραγδαία».

Η αξία της εταιρείας εκτοξεύθηκε μετά από έναν γύρο χρηματοδότησης από την εταιρεία Felix Capital, με το βρετανικό μέσο The Grocer να αναφέρει ότι η αποτίμησή της φτάνει περίπου τα 140 εκατ. λίρες.

Και πράγματι, η ανάπτυξή της είναι αξιοσημείωτη καθώς προτού εμφανιστούν στο Dragons Den, οι δύο ιδρυτές της PerfectTed είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν την τοποθέτηση των προϊόντων τους στα καταστήματα Tesco. Από τότε, τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Waitrose, Holland & Barrett και Whole Foods αλλά και σε πάνω από 30.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, με σχέδια για περαιτέρω επέκταση.

«Κλειδί» της επιτυχίας της εταιρείας φαίνεται να είναι η ποικιλία των ανθρακούχων ποτών με βάση το μάτσα, που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο «καθαρές» και φυσικές πηγές ενέργειας. Αυτή ήταν και η βασική επιδίωξη των δημιουργών, που στόχευαν σε μία υγιεινή εναλλακτική των παραδοσιακών ενεργειακών ποτών, φτιαγμένο από «πραγματικά» υλικά που θα προσφέρει σταθερή δόση καφεΐνης χωρίς να προκαλεί κατάρρευση.

Μετά την εμφάνισή τους στο Dragons Den, ο Μπάρτλετ συνέχισε να υποστηρίζει την εταιρεία μέσω του fund του, Flight Fund, προκειμένου να βοηθήσει την PerfectTed να αυξήσει την παραγωγή και να επεκτείνει τη διανομή. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την ταχεία επιτυχία της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η PerfectTed έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στη λίστα FEBE Growth 100, η οποία αναγνωρίζει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που διευθύνονται από τους ιδρυτές τους.

Σύμφωνα με την κατάταξη, η PerfectTed πέτυχε μια εντυπωσιακή αύξηση 532% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας μερικές από τις πιο γνωστές ανταγωνίστριές της.

Μιλώντας στο The Groces, η συνιδρύτρια της εταιρείας Μαρίσα Πόστερ, τόνισε ότι η στήριξή του «dragon» δεν ήταν απλώς οικονομική.

«Είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση - είναι το καύσιμο για την αποστολή μας να κάνουμε το μάτσα προσιτό σε όλους», είπε.

Η επιτυχία δεν ήρθε χωρίς εμπόδια

Οι δύο ιδρυτές έχουν αναγνωρίσει ότι ξεκίνησαν την επιχείρηση χωρίς να έχουν καμία εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και έμαθαν τα πάντα «πάνω στην δουλειά».

Η ενεργή συμμετοχή του επενδυτή, είχε κομβικό ρόλο στη μεταμόρφωση της PerfectTed από start up σε brand αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών. Ο Μπάρτλετ ως ένας από τους εξέχοντες νέους επιχειρηματίες του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζει με συνέπεια επιχειρήσεις με σκοπό και αυθεντικότητα - που συνάδουν απόλυτα με την αποστολή της PerfectTed.

Η επιτυχία της PerfectTed σηματοδοτεί τι μπορούν να επιτύχουν οι διαγωνιζόμενοι του Dragons’ Den μετά τη λήξη του σόου, με προσήλωση και φιλοδοξία. Σε μόλις δύο χρόνια, οι ιδρυτές έχουν μετατρέψει μια ιδέα startup σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου και βρίσκονται ακόμη στην αρχή...