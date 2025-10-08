Μιούλερ (ΕΚΤ): Ο πληθωρισμός συμβαδίζει με τον στόχο του 2% - «Βλέπει» σταδιακή ανάπτυξη

«Το βασικό "σενάριο" για εμάς εξακολουθεί να είναι η βαθμιαία ανάπτυξη». «Βλέπουμε τα εισοδήματα των Ευρωπαίων πολιτών να αυξάνονται σταδιακά, γεγονός που ενισχύει την αγοραστική τους δύναμη», τόνισε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας.

Η οικονομία της Ευρωζώνης ανακάμπτει σταδιακά και ο πληθωρισμός συμβαδίζει με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπογράμμισε ο Μάντις Μιούλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε ομιλία του σε συνέδριο στο Ταλίν.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας δήλωσε: «Το βασικό "σενάριο" για εμάς εξακολουθεί να είναι η βαθμιαία ανάπτυξη». «Βλέπουμε τα εισοδήματα των Ευρωπαίων πολιτών να αυξάνονται σταδιακά, γεγονός που ενισχύει την αγοραστική τους δύναμη.

Αυτό στηρίζει επίσης την κατανάλωση, την εγχώρια ζήτηση, με αποτέλεσμα να "έρθει" μια σταδιακή ανάκαμψη, αν και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες όσον αφορά τη συμβολή των εξαγωγών στην ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια», πρόσθεσε.

«Από την σκοπιά της ΕΚΤ, είναι αξιοσημείωτο ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος διατηρούνταν σε υψηλά επίπεδα για πολλά χρόνια, πλέον βρίσκεται ουσιαστικά στο 2%, εκεί που θέλουμε, δηλαδή, να είναι. Επομένως η κατάσταση φαίνεται σταθερή», τόνισε ο Μιούλερ.

«Αλλά φυσικά υπάρχουν πάντα ευπάθειες και κίνδυνοι, και όταν διερωτόμαστε για το τι αφορούν κυρίως, τότε νομίζω ότι έχουν να κάνουν κυρίως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και με τα αυξανόμενα επίπεδα του χρέους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», κατέληξε.