Επιχείρηση ανασύνταξης στη Wall Street με οδηγό την Nvidia

Απόπειρα επιστροφής στα κέρδη καταγράφεται στην Wall Street την Τετάρτη με τον S&P 500 να προσπαθεί να «πρασινίσει» εκ νέου με σηματωρό την Nvidia, αφού σκόρπισε το επταήμερο σερί ανόδου λόγω της πτώσης της Oracle, η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης ενώ το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ διανύει τη δεύτερη εβδομάδα του.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,14% στις 46.537 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,12% στις 6.722 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται 0,38% στις 22.873 μονάδες. Στα ταμπλό, η μετοχή της Nvidia καταγράφει άνοδο 1,71% ενώ η Microsoft σημειώνει κέρδη 0,36% και η Oracle προσθέτει 0,49%. Οι πιέσεις για τον τίτλο του Λάρι Έλισον ήρθαν μετά το δημοσίευμα του The Information ότι τα περιθώρια κέρδους από την επιχείρηση cloud είναι ασθενέστερα από ό,τι προβλέπουν οι αναλυτές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε πως η εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού χάνει χρήματα από ορισμένες από τις συμφωνίες της για την ενοικίαση των τσιπ της Nvidia. Το άρθρο ενίσχυσε τους φόβους ότι η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται «παγιδευμένη» σε μια φούσκα από την ΑΙ που θυμίζει τα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα dot-com όταν η φρενίτιδα για πρώιμες εταιρείες του διαδικτύου οδήγησε τελικά στο «σκάσιμο» και στο ξέσπασμα κρίσης με σημαντική διόρθωση.

Πολλοί αναλυτές της αγοράς παροτρύνουν τους επενδυτές να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω ανοδική πορεία πριν εξαντληθεί το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. «Είχαμε ένα μακρύ ράλι. Όλα μοιάζουν να έχουν παραταθεί. Είναι συναρπαστικό. Είναι ευφορικό», επεσήμανε η Λιζ Τόμας, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην SoFi. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ευφορία μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονη πριν κάτι αλλάξει πραγματικά» πρόσθεσε.

Πάντως, το shutdown έχει επηρεάσει ελάχιστα τις μετοχές μέχρι στιγμής, αλλά ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο για το επενδυτικό κλίμα όσο περισσότερο διαρκεί. Η Wall Street θα περιμένει επίσης τα τελευταία πρακτικά της Fed την Τετάρτη, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν στους επενδυτές μια εικόνα για τα επόμενα βήματα στα επιτόκια μετά από μια εξαιρετικά διχαστική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.