Ινδονησία: 22 εργοστάσια κοντά στην Τζακάρτα μολύνθηκαν από καίσιο 137

Η ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Ινδονησίας για μόλυνση από ραδιενέργεια εντόπισε ίχνη καισίου 137 σε 22 εγκαταστάσεις παραγωγής σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τζακάρτα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η μόλυνση εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε μια παρτίδα γαρίδων που μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο από μια ντόπια εταιρία, την PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Η Ινδονησία διενήργησε στη συνέχεια σαρωτικούς ελέγχους για ραδιενέργεια στο Modern Cikande Industrial Estate, όπου ήταν η έδρα της BMS.

«Η εγκατάσταση παραγωγής γαρίδων (BMS) έχει διενεργήσει ανεξάρτητη απολύμανση και έχει κηρυχθεί ασφαλής από την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ομάδας Μπάρα Χασιμπουάν.

Η επιχειρησιακή ομάδα δεν ανακοίνωσε ποιες είναι οι υπόλοιπες 21 εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά είπε πως θα υποβληθούν αμέσως σε διαδικασίες απολύμανσης από την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας της Ινδονησίας.

Το Modern Cikande Industrial Estate, που απέχει 68 χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, καλύπτει έκταση 31.750 στρεμμάτων και περιλαμβάνει περισσότερες από 270 ντόπιες και ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους από επεξεργασία τροφίμων μέχρι εξαρτήματα αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Το καίσιο 137 είναι ένα επικίνδυνο ραδιενεργό ισότοπο που συνήθως εκλύεται στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα πυρηνικής δοκιμής ή έπειτα από δυστυχήματα όπως στο Τσερνόμπιλ ή στη Φουκουσίμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Η Ινδονησία δεν έχει πυρηνικά όπλα ούτε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι το καίσιο 137 έφθασε στην Ινδονησία από το εξωτερικό.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τους περιορισμούς στις εισαγωγές μεταλλικού σκραπ, που σημαίνει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν θα εκδώσει συστάσεις για εισαγωγές μετλλικού σκραπ», δήλωσε ο Χασιμπούαν.

Η επιχειρησιακή ομάδα όρισε επίσης τις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου μεταλλικού σκραπ, της PT PMT (Peter Metal Technology), ως εγκαταστάσεις απομόνωσης προκειμένου να αποθηκεύσει προϊόντα που βρέθηκαν να έχουν μολυνθεί από καίσιο 137.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ