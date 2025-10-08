Ποιο είναι το νέο οικιστικό project «Keranis Residences» με 408 κατοικίες στο πρώην ιστορικό βιομηχανικό κτήριο

Η ανάπλαση και η μεταμόρφωση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας σε κτηριακό συγκρότημα με 408 διαμερίσματα 4 τύπων. Η έμφαση στο πρόγραμμα Golden Visa. Τιμές από 250 έως σχεδόν 500 χιλ. ευρώ. Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης Mercan Greece. Η αναβίωση μιας περιοχής.

Το ιστορικό κτίριο «Κεράνης» στον Πειραιά, στην οδό Αθηνών 39, μεταμορφώνεται, μέσω ανάπλασης, και μετατρέπεται στο συγκρότημα «Keranis Residences», με σαφή έμφαση στις κατοικίες και την αξιοποίηση μέσω του προγράμματος Golden Visa.

Το έργο προωθείται από την καναδική εταιρεία Mercan Group (που έχει επενδύσει επιπλέον και στο κομμάτι της φιλοξενίας στην Κέρκυρα), η οποία θα δημιουργήσει 408 κατοικίες 4 τύπων, χώρους γραφείων και εμπορικά καταστήματα σε μια συνολική επιφάνεια 29.900 τ.μ. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα η εταιρεία πήρε το πράσινο φως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού για τη μελέτη εκτέλεσης εργασιών για το έργο της «αλλαγής χρήσης υφιστάμενου κτιρίου βιομηχανίας σε κτίριο κατοικιών, χώρου εστίασης, κατάστημα αγοράς τροφίμων, γραφειακών χώρων, γυμναστηρίου, εσωτερικών διαρρυθμίσεων κ.ά.».

Με τις τιμές για τα σπίτια να ξεκινούν από τα 250.000 ευρώ, το χαμηλότερο όριο για Golden Visa δεδομένου ότι πρόκειται για πρώην επαγγελματικό-βιομηχανικό κτήριο που μετατρέπεται σε κατοικία, και να φτάνουν έως τις 486.000 ευρώ για διαμερίσματα επιφάνειας από σχεδόν 40 έως 95 τ.μ., όπως τουλάχιστον φαίνεται στο site του project (περί τα 6.000 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο μεικτής χρήσης στον Πειραιά από τη Mercan Greece, η οποία, εστιάζοντας στον τουρισμό και στην προσιτή κατοικία, έχει προχωρήσει σε επενδύσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα και ο στόχος

Όπως έγινε γνωστό σε σχετική ενημέρωση της Mercan Capital, σε φάση διαγωνισμού περνά και επίσημα το φιλόδοξο οικιστικό project Keranis Residences, καθώς αυτή την εποχή συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός με την πρόσκληση τεχνικών εταιρειών θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε ο πρόεδρος της η Mercan Greece, Θεόδωρος Κιουτσούκης.

Στόχος του εν Ελλάδι βραχίονα, της Mercan Greece, που τρέχει το project είναι να υπογραφεί η σύμβαση στις αρχές του 2026 και άμεσα να ξεκινήσουν τα έργα. Αν όλα πάνε καλά, τότε τα έργα ανακατασκευής του ιστορικού κτιρίου Κεράνης θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Ως τη μεγαλύτερη πρόκληση στη μέχρι σήμερα προετοιμασία του εγχειρήματος, προσδιόρισε το ζήτημα της στατικότητητας, για την οποία και ζητήθηκαν τρεις ανεξάρτητες μελέτες, που έδωσαν και ανέλπιστα θετικά αποτελέσματα. Στόχος της ανάπλασης των παλιών κτηρίων, που στέγαζαν γραφεία διοίκησης και χώρους αποθήκευσης καπνών για τις εξαγωγές της πάλαι ποτέ κραταιής καπνοβιομηχανίας, είναι «να δημιουργήσουμε μία κοινότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κιουτσούκης.

Θα διαμορφωθούν 408 επιπλωμένα διαμερίσματα σε 8 επίπεδα, τα οποία θα διακρίνονται σε τέσσερις τύπους, ενός ή δύο υπνοδωματίων, επιφάνειας από 44 ως 69 τ.μ.

Αυτά διαχωρίζονται σε 4 τύπους: Sophisticated Open Space Apartment Innovative, Dual-Space “Twins” Apartments, Reﬁned One-Bedroom Apartment και Luxurious Two-Bedroom Apartment. Επίσης στο κτιριακό συγκρότημα θα λειτουργήσουν: Υποδοχή, Γυμναστήριο, Αίθουσα Yoga, Κοινόχρηστοι χώροι εργασίας, Εστιατόριο, Καφέ, Κομμωτήριο, Χώρος Περιποίησης Νυχιών, Σούπερ Μάρκετ, Εστιατόριο και Καφέ στο roof top του κτιρίου.

Στο ραντάρ της εταιρείας βρίσκονται δύο ακόμα ακίνητα, αντίστοιχου μεγέθους με αυτό της θρυλικής καπνοβιομηχανίας, στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και πάλι με στόχο την οικιστική ανάπτυξη σε μια περιοχή που παραμένει υποβαθμισμένη. Παράλληλα, σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ στην Κέρκυρα, από όπου ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη χώρα μας ο καναδικός όμιλος Mercan με το ξενοδοχείο Corfu Acharavi, σε συνεργασία με τη Wyndham.

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Το Keranis Residences αποτελεί την πλέον φιλόδοξη αναμόρφωση αστικού χώρου στην Αττική, μετατρέποντας το ανενεργό βιομηχανικό συγκρότημα Κεράνης σε ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτής χρήσης στην καρδιά του Πειραιά. Το έργο δίνει νέα πνοή σε ένα εγκαταλελειμμένο τοπόσημο, θέτοντας το παράδειγμα για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με το ύψος της επένδυσης να μην έχει γίνει γνωστό προς το παρόν. Με την αποκατάσταση και επαναπροσδιορισμό του ιστορικού χώρου του βιομηχανικού κτιρίου Κεράνης, ο Όμιλος Mercan προσθέτει σύγχρονα διαμερίσματα σε μια σημαντικά υποβαθμισμένη περιοχή, αναβαθμίζει συνολικά την περιοχή με την επαναλειτουργία του κτιρίου και την προσθήκη νέων κατοίκων και τη δημιουργία ενός νέου προτύπου αστικής κατοικίας.

Το Keranis Residences βρίσκεται κοντά στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το μετρό και έχει υπολογιστεί ότι απέχει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και 5 λεπτά από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα στο σημείο που βρίσκεται, υπάρχει η μελλοντική πρόβλεψη, όταν προχωρήσει το έργο υπογειοποίησης της γραμμής 1 του Μετρό στο τμήμα Φάληρο-Πειραιάς να δημιουργηθεί ακριβώς απέναντι από το κτίριο νέος σταθμός Μετρό, δίνοντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στο δίκτυο Μετρό της πόλης.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Σύμφωνα με τον φορέα επένδυσης, το όραμα το Keranis Residences ξεκινά με σεβασμό στην ιστορία. Η ανακατασκευή διατηρεί με σχολαστικότητα το εμβληματικό κέλυφος και τα χαρακτηριστικά του πρώην βιομηχανικού κτιρίου Κεράνης, τιμώντας τη θέση του ως αναπόσπαστο μέρος του αστικού τοπίου του Πειραιά. Οι σχεδιαστικές ομάδες συνδύασαν αρχές επαναχρησιμοποίησης και σύγχρονης αισθητικής για να δημιουργήσουν ένα κτίριο όπου η κληρονομιά και η καινοτομία συνυπάρχουν:

- Η διατηρημένη όψη και ο βασικός σκελετός αποτελούν φόρο τιμής στη βιομηχανική κληρονομιά του χώρου, ενώ οι νέες διαρρυθμίσεις και υλικά διαμορφώνουν μια σύγχρονη εμπειρία διαβίωσης.

- Οι εσωτερικοί χώροι προσφέρουν ανοιχτή διάταξη, άπλετο φυσικό φως μέσω εκτεταμένων τζαμιών και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων κατοίκων.

- Ξεχωριστά στοιχεία σχεδιασμού στη στέγη και την εξωτερική όψη κάνουν αναφορά στις αρχιτεκτονικές παραδόσεις του Πειραιά, διατηρώντας την αίσθηση της συνέχειας και ενισχύοντας την αισθητική των χώρων.

Ποια είναι η Mercan Capital

Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Jerry Morgan, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα μας ειδικά για την παρουσίαση του εμβληματικού Keranis Residences, «το Mercan Group με δραστηριότητα 37 ετών, βρίσκεται σήμερα σε περισσότερες από 30 χώρες και εστιάζει στη δημιουργία κορυφαίων ευκαιριών στον κλάδο των ακινήτων. Στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε πριν ενάμιση χρόνο και θέλουμε να κάνουμε κι άλλα σημαντικά projects».

Ενδεικτικά, στην Πορτογαλία, ο όμιλος Mercan είναι ο μεγαλύτερος επώνυμος διαχειριστής ξενοδοχείων, με επενδύσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 15 ξενοδοχεία σε λειτουργία και ακόμη 15 υπό ανάπτυξη, σε συνεργασία με διεθνή brands (Hilton, Marriott, IHG). Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον του ομίλου κινείται σε ώριμες τουριστικά αγορές, όπως η Κέρκυρα και η Κρήτη, καθώς και σε βιομηχανικά ακίνητα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες.

Όπως εξήγησε, το επιχειρηματικό μοντέλο σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στρέφεται στον κλάδο του affordable housing, όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, ενώ εστίασε και στην αξιοποίηση του προγράμματος της golden visa.

Ως μέλος της Mercan Group, με παγκόσμια αναγνώριση για περισσότερα από 35 χρόνια, η Mercan Greece εστιάζει στη δημιουργία κορυφαίων ευκαιριών στον κλάδο των ακινήτων, με οφέλη τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις τοπικές κοινωνίες και τη γενικότερη ελληνική οικονομία. Στην Ευρώπη η Mercan Capital έχει έντονη παρουσία στην Πορτογαλία όπου έχει να επιδείξει την κατασκευή 32 νέων ξενοδοχείων μεγάλων τουριστικών brands.