Ντάιμον: H JP Morgan επενδύει 2 δισ. κάθε χρόνο στην ΑΙ και εξοικονομεί άλλα τόσα εξαιτίας της

Το γεγονός πως η JPMorgan Chase & Co. επενδύει κάθε χρόνο σχεδόν 2 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) επισήμανε ο επικεφαλής του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού, Τζέιμι Ντάιμον, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι παραπάνω επενδύσεις εξοικονομούν αντίστοιχο ποσό.

«Ξέρουμε ότι οδηγεί σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων και πιστεύω πως αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο επικεφαλής της JPMorgan υπογραμμίζει σταθερά τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ακόμη κι αν η χρήση της συνεπάγεται την κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας. Όπως έχει δηλώσει, η τράπεζα διαθέτει ήδη εκατοντάδες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν, ενώ έχει επισημάνει τη δυνατότητά της να συμβάλει στην καταπολέμηση του καρκίνου και στη μείωση των ωρών εργασίας.

