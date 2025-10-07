ΜΕΒΓΑΛ: Νέα επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ με περιβαλλοντικό πρόσημο

Η νέα γραμμή περιλαμβάνει την ασηπτική μηχανή συσκευασίας γάλακτος TETRAPAK A3/FLEX, καθώς και παρελκόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (Cardboard Packer για τοποθέτηση συσκευασιών σε χαρτοκιβώτια, αυτόματη τοποθέτηση καπακιών, σύστημα ελέγχου και διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας).

Η ΜΕΒΓΑΛ ολοκλήρωσε πρόσφατα μία σημαντική επένδυση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στο τμήμα Εμφιάλωσης γάλακτος, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της προς τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα γραμμή περιλαμβάνει την ασηπτική μηχανή συσκευασίας γάλακτος TETRAPAK A3/FLEX, καθώς και παρελκόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (Cardboard Packer για τοποθέτηση συσκευασιών σε χαρτοκιβώτια, αυτόματη τοποθέτηση καπακιών, σύστημα ελέγχου και διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας).

Η δυναμικότητα της γραμμής φτάνει τις 8.000 συσκευασίες ανά ώρα και μπορεί να διαμορφώνει συσκευασίες 1 λίτρου και 500 ml, ενώ προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως:

- Ασηπτική τεχνολογία υψηλής υγιεινής,

- Δυνατότητα συσκευασίας προϊόντων ESL και UHT,

- 48 συνεχόμενες ώρες λειτουργίας

Η νέα γραμμή παραγωγής προορίζεται για την εμφιάλωση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης LOVE MILK της ΜΕΒΓΑΛ, το οποίο πλέον κυκλοφορεί σε ανανεωμένη, φιλική προς το περιβάλλον, χάρτινη συσκευασία Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge με καπάκι LightWing™ 30, η οποία:

- Έχει πιο στιβαρή κατασκευή για αυξημένη ασφάλεια κατά τη μεταφορά,

- Διαθέτει πρακτικό καπάκι μεγάλης διαμέτρου (3,3 εκ.) για ευκολία στο σερβίρισμα,

- Προστατεύει τα UHT προϊόντα έως και 12 μήνες, μέσω της ασηπτικής τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της ΜΕΒΓΑΛ για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, καθώς η νέα συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ΜΕΒΓΑΛ και της TETRAPAK συμμετείχαν σε ενημερωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της LM eco στην Καρδίτσα -μιας ελληνικής μονάδας ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων.

Η LM eco εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διαχωρισμού υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) μόνο με νερό, χωρίς τη χρήση χημικών. Τα ανακτημένα υλικά επαναχρησιμοποιούνται δημιουργικά, αποκτώντας νέα μορφή και χρήση, όπως μονωτικά πάνελ, διακοσμητικά είδη, στάσεις λεωφορείων, στέγαστρα, σπιτάκια για κατοικίδια κ.ά. Η εμπειρία της επίσκεψης ενίσχυσε τη δέσμευσή της ΜΕΒΓΑΛ προς τις αξίες της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Για τη ΜΕΒΓΑΛ κάθε επένδυση και καινοτομία συνδυάζεται με σεβασμό στον άνθρωπό, το περιβάλλον και το μέλλον τον παιδιών μας.