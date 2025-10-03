Ποια είναι τα 3 σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Τι ανέφερε ο επικεφαλής του Υπερταμείου, Γ. Παπαχρήστου, στο Athens Riviera Forum. Παραδίδεται τον Ιούνιο 2026 το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τον Π. Σταμπουλίδη.

Η θέση της χώρας στον γεωγραφικό αλλά και γεωπολιτικό «χάρτη», το δυναμικό της και η σταθερότητα που απολαμβάνει σε πολιτικό επίπεδο αποτελούν τα τρία σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Τα οποία, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου στο Athens Riviera Forum, μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης.

Συζητώντας με τον Karam Hinduja, CEO της Hinduja Bank που ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο Hinduja Group, και τον Ahmad AlSawalhi, υψηλόβαθμο στέλεχος του fund MGX από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επενδύει στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Παπαχρήστου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει γεωστρατηγική θέση, ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, και συνθήκες οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

Πύλη εισόδου – Στην ατζέντα Λιμάνια, Σιδηρόδρομος, Logistics, Μαρίνες

Με την αναβάθμιση λιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αλλά και με την ανάπτυξη νέων κέντρων logistics, η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική της θέση και να καθιερωθεί σε πύλη εισόδου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το Υπερταμείο έχει ήδη υλοποιήσει και δρομολογήσει σημαντικά έργα, με την αξιοποίηση λιμένων και μαρίνων στο χαρτοφυλάκιό του και με τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη για νέα Επιχειρηματικά Πάρκα logistics στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι «τρέχουν» διαγωνισμοί ή διεργασίες για την αξιοποίηση των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Πάτρας, Καβάλας, Λαυρίου, στο μέτωπο της κρουαζιέρας, για την αξιοποίηση του Γκόνου ή του Πάρκου Φυλής κ.α..

Σε ό,τι αφορά το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, επισήμανε ότι κεντρικό ζητούμενο παραμένει η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την πραγματική οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά το Pharos, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης που θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος.

Ο επικεφαλής του Υπερταμείου αναφέρθηκε στα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν και σε εκείνα που θα ξεκινήσουν, κάνοντας ειδική αναφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων που αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις για την Ελλάδα λόγω της κλιματικής κρίσης. Όπως υπογράμμισε, το Υπερταμείο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε έργα αναβάθμισης του δικτύου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ με την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών και στη δημοπράτηση επενδύσεων αφαλάτωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Karam Hinduja, CEO της Hinduja Bank, ο οποίος ανέφερε ότι θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσει στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, η Hinduja Bank έχει ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην καινοτομία και τεχνολογία, αξιοποιώντας τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζονται διεθνώς. Ο όμιλος Hinduja, που ανήκει σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ινδίας, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων (ΙΤ, ενέργεια, real estate, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανία, κλπ) και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία με αξία που ανέρχεται σε περίπου 22 δισ. δολάρια.

Σταμπουλίδης (Αναπληρωτής CEO): Το ΟΑΚΑ παραδίδεται τον Ιούνιο 2026

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, σημείωσε ότι στο τέλος Ιουνίου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το εμβληματικό έργο της αποκατάστασης και αναβάθμισης του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ.

Όπως, επίσης, τόνισε, το Υπερταμείο έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση που αφορά στην ωρίμανση και δημοπράτηση των έργων για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου, προϋπολογισμού άνω του ενός δισ. ευρώ. Τη διενέργεια των διαγωνισμών θα αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF). Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό πρόσφατα, με την ειδική μονάδα ωρίμανσης έργων (Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων) του Υπερταμείου να αναλαμβάνει «πακέτο» σιδηροδρομικών projects με σκοπό την γρήγορη υλοποίηση τους ενόψει του στόχου της κυβέρνηση για την ανάταξη του μέσου στην χώρα, την επιτάχυνση των έργων αναβάθμισης του δικτύου και ολοκλήρωσης των συστημάτων ασφαλείας.

Αναφερόμενος στο σύνολο των έργων που υλοποιεί το PPF, υπογράμμισε ότι οι διαγωνισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα έργα ΣΔΙΤ, σημειώνοντας την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας ωρίμανσης πριν από την έναρξη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Επισήμανε, επίσης, την ανάγκη βελτιώσεων στο θεσμικό πλαίσιο, με άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στα έργα πρότυπων συμβάσεων, στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και αδειοδοτήσεων, αλλά και στο ΕΣΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, θετική μπορεί να αποδειχθεί η εμπειρία του PPF, που έχει εισαγάγει νέα κουλτούρα στις δημόσιες συμβάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αλλαγές στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Τέλος, σημείωσε ότι σε μεγάλα έργα όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Ελληνικό εκτός από τη χρηματοδότηση, κρίσιμο στοιχείο είναι η αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες. Όπως σημείωσε, μειοψηφίες που αντιστέκονται στη βελτίωση της καθημερινότητας λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόοδο τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της χώρας συνολικά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Μονάδα, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της, απέκτησε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δράσεις και διεθνείς συνεργασίας για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων στο εξωτερικό. Ήδη έχει αναλάβει έργα όπως π.χ. για την παροχή στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών. Ενώ, έχει υπογραφεί MoU με τη Μολδαβία για την ωρίμανση, προετοιμασία και υλοποίηση έργων του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της χώρας, στον δρόμο της για την Ε.Ε. και υπάρχουν επαφές με άλλες χώρες (Βουλγαρία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν) για στρατηγικές συμφωνίες και εξαγωγή τεχνογνωσίας.