Η TotalEnergies πουλά στην KKR το 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική - Στα 950 εκατ. δολάρια το deal

Σε συμφωνία για την πώληση του 50% των μετοχών της σε έργα ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία KKR & Co κατέληξε η TotalEnergies.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση έξι assets ηλιακής ενέργειας κοινής ωφέλειας και 41 περιουσιακών στοιχείων κατανεμημένης παραγωγής συνολικής ισχύος 700 MW έναντι 950 εκατ. δολαρίων, ενώ προβλέπεται και η αναχρηματοδότηση των projects από τις τράπεζες.

Η TotalEnergies ανέφερε ότι θα πουλήσει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτά τα παραπάνω assets και θα διατηρήσει ποσοστό 50% του χαρτοφυλακίου των 1,4 γιγαβάτ, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 1,25 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρεται, ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός προσπαθεί εδώ και μήνες να αποδεσμευθεί από την αμερικανική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Η συνεργασία με την KKR αναμένεται να βοηθήσει την επέκταση του ομίλου στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Αμερικής», δήλωσε σχετικά με το deal ο πρόεδρος της TotalEnergies για το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια, Stephane Michel.