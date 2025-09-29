ΔΕΗ: «Πρεμιέρα» στη γεωθερμία με πιλοτικό έργο στη Λέσβο το 2026 - Στις ράγες και η εμπορική μονάδα

Στα 0,25 MW η ισχύς της πιλοτικής μονάδας, η κατασκευή της οποίας θα προκηρυχθεί στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο έτος θα δημοπρατηθούν οι γεωτρήσεις βάθους 2-2,5 χλμ. για τον εμπορικό σταθμό στην περιοχή, ο οποίος θα έχει ισχύ 5 MW και αναμένεται να είναι έτοιμος για λειτουργία το 2031.

Σάρκα και οστά πρόκειται να πάρει και στη χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία, με την ανάπτυξη του πρώτου σταθμού από τον Όμιλο της ΔΕΗ. Το έργο αφορά μία πιλοτική μονάδα στη Λέσβο, ισχύος 250 kW, η κατασκευή της οποίας πρόκειται να προκηρυχθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία επιλογής αναδόχου εκτιμάται ότι θα κρατήσει περίπου έναν μήνα, ενώ στη συνέχεια ο κατασκευαστής που θα επιλεγεί θα χρειαστεί περίπου δέκα μήνες για να μεταφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό στο νησί. Στη συνέχεια, της κανονικής παραγωγής θα προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία δύο μηνών. Έτσι, ο σταθμός αναμένεται να είναι έτοιμος στα τέλη του 2026.

Η λειτουργία του θα βασιστεί σε γεωθερμικό ρευστό που είχε εντοπιστεί από παλιότερες ερευνητικές γεωτρήσεις, αρκετές δεκαετίες πριν. Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζει το έδαφος για εμπορική μονάδα ισχύος 5 MW. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων ερευνών, ώστε μέχρι το τέλος του 2025 να οριστικοποιήσει τις θέσεις για τις νέες παραγωγικές γεωτρήσεις και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης των αντίστοιχων εκτάσεων.

Βάθος 2–2,5 χλμ.

Οι νέες γεωτρήσεις θα φτάσουν σε βάθος 2–2,5 χλμ., πολύ βαθύτερα από τις παλιές ερευνητικές γεωτρήσεις των 250 μέτρων. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα βασιστεί σε επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών αδειών, κάτι που επιταχύνει τις διαδικασίες. Ο διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίησή τους αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 και θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, ο ανάδοχος θα αναδειχθεί το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, ώστε οι πρώτες δύο γεωτρήσεις να είναι έτοιμες στα τέλη του 2027.

Με την ολοκλήρωσή τους, θα υπάρχουν σαφή στοιχεία για το γεωθερμικό ρευστό, δηλαδή τη θερμοκρασία του, την ποσότητα και τη ροή. Αξίζει να σημειωθεί ότι διεθνώς, τέτοιες γεωτρήσεις έχουν περίπου 50% πιθανότητα επιτυχίας, αφού δεν είναι δεδομένο ότι οι συνθήκες θα αποδειχθούν κατάλληλες για ηλεκτροπαραγωγή.

Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, επόμενο βήμα θα είναι η λήψη όρων σύνδεσης της μονάδας στο δίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γεωθερμικές μονάδες δεν βρίσκονται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων του ΥΠΕΝ για δέσμευση ηλεκτρικού «χώρου». Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες τονίζει ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης δυναμικότητας στο δίκτυο ήδη από το στάδιο των ερευνών· διαφορετικά, οι εταιρείες αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο επενδύοντας δεκάδες εκατομμύρια σε γεωτρήσεις, χωρίς να γνωρίζουν αν θα εξασφαλίσουν τελικά όρους σύνδεσης και πότε.

Οι υπόλοιπες περιοχές

Αν οι παραγωγικές γεωτρήσεις δείξουν πως όντως μπορεί να υποστηριχθεί η λειτουργία της εμπορικής μονάδας, τότε θα χρειαστούν 12–18 μήνες για την κατασκευή της. Στόχος είναι να μπει σε λειτουργία γύρω στο 2031.

Το σχέδιο για τη Λέσβο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στο πλαίσιο του οποίου έχει μισθώσει τα δικαιώματα σε τέσσερις περιοχές: Λέσβο, Νίσυρο, Μέθανα και Μήλο–Κίμωλο–Πολύαιγο.

Στη Μήλο έχουν ήδη οριστικοποιηθεί οι θέσεις των γεωτρήσεων και έχει κατατεθεί περιβαλλοντική μελέτη, ενώ στη Νίσυρο οι γεωτρήσεις θα γίνουν εκτός καλντέρας, γεγονός το οποίο θα καθυστερήσει την υλοποίησή τους. Καθυστέρηση θα υπάρξει και στα Μέθανα, με δεδομένο ότι στην περιοχή δεν γίνει ποτέ παρόμοιες εργασίες.