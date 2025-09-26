Διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Κρούση» της Κομισιόν στη Λευκωσία – Άκαρπη η τηλεδιάσκεψη

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη για το Great Sea Interconnector, οι εκπρόσωποι των Βρυξελλών δήλωσαν πως η Κομισιόν θα θέσει σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο στην κυπριακή κυβέρνηση το μπλόκο στην πληρωμή των πρώτων 25 εκατ. Αναβολή για τον Οκτώβριο κρίσιμων αποφάσεων της ΡΑΕΚ.

Παράταση στις ρυθμιστικές εκκρεμότητες από την πλευρά της Λευκωσίας ήταν για μία ακόμη φορά το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τη διασύνδεση Ελλάδας – Kύπρου. Έτσι, μία σειρά από σημαντικές αποφάσεις που η κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή είχε δεσμευτεί πως θα λάβει τον Σεπτέμβριο, τελικά δήλωσε σήμερα πως μεταφέρονται για τον επόμενο μήνα.

Όπως είναι φυσικό, οι καθυστερήσεις «πηγαίνουν πίσω» την έναρξη καταβολής από την Κύπρο των πρώτων 25 εκατ. ευρώ, που όπως προβλέπει το MoU Αθήνας – Λευκωσίας, θα πρέπει να καταβληθούν εντός του 2025. Μάλιστα, μπροστά στη διαφαινόμενη περαιτέρω παράταση του μπλόκου στις πληρωμές, οι εκπρόσωποι των Βρυξελλών δήλωσαν στην τηλεδιάσκεψη πως η Κομισιόν θα θέσει σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο την ενεργοποίηση της καταβολής τους.

Όσον αφορά τα ρυθμιστικά θέματα, στο μοναδικό που υπήρξε κάποια θετική ένδειξη είναι στο θέμα των έως τώρα κεφαλαιουχικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ, από τις οποίες η ΡΑΕΚ έχει εγκρίνει τα 82 εκατ. Κι αυτό γιατί οι εκπρόσωποι της ΡΑΕ δέχθηκαν να συζητήσουν για τα υπόλοιπα 169 εκατ. που ήδη έχει καταβάλει ο Διαχειριστής στη Nexans, κατασκευάστρια του καλωδίου.

Στον αντίποδα, στον Οκτώβριο παρέπεμψαν τα στελέχη της κυπριακής Ρυθμιστικής Αρχής την απόφαση για την έγκριση της μεταβίβασης του έργου στον ΑΔΜΗΕ, από τη Euroasia Interconnector. Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση σχετικά με τις έως τώρα λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, που και αυτή μετατίθεται για τον επόμενο μήνα.

Όπως είναι φυσικό, η άκαρπη σημερινή τηλεδιάσκεψη δεν δημιουργεί καμία αισιοδοξία ότι μπορεί να αποφευχθεί η αναστολή (suspension) της σύμβασης από τη Nexans, η οποία από τις αρχές Σεπτεμβρίου συνεχίζει να κατασκευάζει το καλώδιο χωρίς να αποζημιώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατασκευαστής αμείβεται σε μηνιαία βάση από τον ΑΔΜΗΕ. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, oι αποζημιώσεις έχουν σταματήσει από τον Ιούνιο και θα παραμείνουν παγωμένες, όσο στην Κύπρο δεν «ενεργοποιείται» η καταβολή των πρώτων 25 εκατ. ευρώ για το 2025, την οποία έχει εγκρίνει η ΡΑΕΚ χωρίς ωστόσο στη πορεία να κλείσουν οι εκκρεμότητες που θα οδηγούσαν στην υλοποίηση της απόφασης. Η αμοιβή του Ιουνίου έχει καλύψει την περίοδο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, επομένως εφεξής η γαλλική εταιρεία μένει ακάλυπτη οικονομικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γαλλική εταιρεία δεν έχει προχωρήσει ήδη σε suspension, κατ΄ αρχάς γιατί η ξαφνική αλλαγή της γραμμής παραγωγής είναι κοστοβόρα, ενώ επίσης τηρεί μία μικρή στάση αναμονής πριν πάρει τις αποφάσεις της. Πάντως, έχει ήδη καταστήσει σαφές δημοσίως με ανακοίνωσή της ότι διαθέτει εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει για τη διασύνδεση, στην περίπτωση που τελικά αυτή ναυαγήσει.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να γίνει επανεκκίνηση των θαλάσσιων ερευνών για την ολοκλήρωση των μελετών για την όδευση του καλωδίου. Κι αυτό γιατί, τη στιγμή που η Nexans έχει σταματήσει να αμείβεται για την κατασκευή του καλωδίου, προφανώς δεν πρόκειται να αναλάβει νέα κόστη, υλοποιώντας μία ενδεχόμενη «παραγγελία» από τον φορέα υλοποίησης, για τη μίσθωση ενός ειδικού ερευνητικού σκάφος που θα κάνει το 40% των ερευνών που απομένουν.

Η αναστολή (suspension) της σύμβασης μπορεί να διαρκέσει ένα 12μηνο. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη, τότε η Nexans θα έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση.