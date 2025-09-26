Βιοκαρπέτ: Στα 110 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α' εξάμηνο του 2025

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ επιβεβαίωσε τη θετική του οικονομική πορεία, γεγονός που επικυρώνει τον ορθό επιχειρηματικό σχεδιασμό και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Διοίκησης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ επιβεβαίωσε τη θετική του οικονομική πορεία, γεγονός που επικυρώνει τον ορθό επιχειρηματικό σχεδιασμό και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Διοίκησης. Η ολοκλήρωση των επενδύσεων στον τομέα της μεταλλουργίας και της ενέργειας, καθώς και η εφαρμογή του νέου λειτουργικού μοντέλου της θυγατρικής εταιρεία «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου», αναμένεται να συντελέσει στην επιτυχή οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή κερδοφορία του Ομίλου και στη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Βιοκαρπέτ παρουσίασε αύξηση σε όλα τα κύρια οικονομικά μεγέθη για το Α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων του τομέα μεταλλουργίας. Η αύξηση της κερδοφορίας και του περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: α) την αύξηση της παραγωγικότητας των πρεσών διέλασης κατά 9% το Α’ εξάμηνο του 2025 και β) την ενίσχυση της τιμής του αλουμινίου.

Η Διοίκηση του Ομίλου, με σταθερή προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις για προϊόντα υψηλής ποιότητας, προστιθέμενης αξίας και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, αναμένονται σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του τομέα μεταλλουργίας για το 2025, σε σύγκριση με το 2024.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε μείωση στα οικονομικά του αποτελέσματα, ενώ οι τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής κατέγραψαν παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η επέκταση της ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου κατά 12 MW, στο πλαίσιο ενδοομιλικής σύμβασης, με την αναμενόμενη σύνδεση τους στο δίκτυο να προγραμματίζεται σύντομα και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ενέργειας του Ομίλου αλλά και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ διαθέτει πλέον συνολική ισχύ 35 MW σε ΑΠΕ, ενισχύοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και νενεργειακή αυτονομία.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος εμφάνισε σταθερή πορεία ανάπτυξης και βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών το Α’ εξάμηνο του 2025.

• Αύξηση κύκλου εργασιών: Οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 110,71 εκατ. ευρώ, έναντι 105,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,88%.

• Ισχυρή εξαγωγική επίδοση: Οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο 18,92%, φτάνοντας τα 63,04 εκατ. ευρώ, από 53,01 εκατ. ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 56,94% του συνολικού κύκλου εργασιών.

• Εγχώρια αγορά: Οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,28%, στα 47,67 εκατ. ευρώ, από 52,55 εκατ. ευρώ πέρσι.

• EBITDA: Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 7,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,07% σε σχέση με τα 6,8 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2024.

• Κέρδη προ φόρων: Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,15 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια των 0,86 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 149,12%.

• Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,652 εκατ. ευρώ, από 0,051 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση.

Μητρική εταιρεία

Η μητρική εταιρεία, κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών της αλλά εμφάνισε βελτίωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και περιορισμό των ζημιών.

• Πωλήσεις: Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €2,14 εκατ., μειωμένες κατά 15,62% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις 2,54 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024.

• EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 0,083 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 0,005 εκατ. ευρώ πέρσι.

• Ζημίες προ φόρων: Μειώθηκαν στα (0,80) εκατ. ευρώ, από (1,25) εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024.

• Ζημίες μετά από φόρους: Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε (0,83) εκατ. ευρώ, έναντι (1,26) εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.