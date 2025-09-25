Amazon: Διακανονισμός-μαμούθ για παραπλάνηση χρηστών του Prime

Η αγωγή είχε κατατεθεί από την FTC τον Ιούνιο του 2023 και υποστήριζε ότι η Amazon εξαπάτησε δεκάδες εκατομμύρια πελάτες, οδηγώντας τους εν αγνοία τους στην εγγραφή στο Prime και παρεμποδίζοντας συστηματικά την ακύρωση της συνδρομής.

Η Amazon θα καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει κατηγορίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η οποία θεωρεί ότι ο τεχνολογικός κολοσσός παραπλάνησε χρήστες ώστε να εγγραφούν -ή να παραμείνουν- συνδρομητές της υπηρεσίας Prime, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ρυθμιστική αρχή.

Ο αιφνιδιαστικός αυτός συμβιβασμός ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά την έναρξη της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ, η οποία ξεκίνησε με τις εναρκτήριες αγορεύσεις την Τρίτη.

Η αγωγή είχε κατατεθεί από την FTC τον Ιούνιο του 2023, επί κυβέρνησης Μπάιντεν, και υποστήριζε ότι η Amazon εξαπάτησε δεκάδες εκατομμύρια πελάτες, οδηγώντας τους εν αγνοία τους στην εγγραφή στο Prime και παρεμποδίζοντας συστηματικά την ακύρωση της συνδρομής. Τρία ανώτατα στελέχη της εταιρείας αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να βρεθούν προσωπικά υπόλογοι, σε περίπτωση που το δικαστήριο δικαίωνε την FTC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon θα καταβάλει 1 δισ. δολάρια ως αστική ποινή και επιπλέον 1,5 δισ. δολάρια θα διανεμηθούν ως επιστροφές χρημάτων σε περίπου 35 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι επηρεάστηκαν από «ανεπιθύμητη εγγραφή στο Prime ή καθυστερημένη ακύρωση», σύμφωνα με την FTC.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και δεσμευτικούς όρους συμμόρφωσης:

-Απαγορεύεται στην Amazon να παραπλανεί τους καταναλωτές για τους όρους της συνδρομής.

-Υποχρεούται να παρέχει σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες κατά την εγγραφή.

-Οφείλει να ζητά ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν τον χρεώσει.

-Πρέπει να προσφέρει απλή και προσβάσιμη διαδικασία ακύρωσης.

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι η Amazon και δύο στελέχη της -ο επικεφαλής του Prime, Jamil Ghani, και ο αντιπρόεδρος Neil Lindsay, ο οποίος είχε στο παρελθόν εμπλακεί στη διαχείριση της υπηρεσίας- απαγορεύεται να εμπλακούν σε οποιαδήποτε παράνομη πρακτική στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της FTC, Andrew Ferguson, χαρακτήρισε την απόφαση «κολοσσιαία νίκη» για την Επιτροπή, δηλώνοντας:

«Η FTC επί διοίκησης Τραμπ-Βανς είναι αποφασισμένη να υπερασπίζεται τους Αμερικανούς πολίτες όταν επιχειρήσεις προσπαθούν να τους αποσπάσουν τα χρήματα με αθέμιτους τρόπους».

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποινές που έχει επιβάλει ποτέ η FTC. Υπενθυμίζεται ότι το 2019, η Επιτροπή είχε επιβάλει πρόστιμο 5 δισ. δολαρίων στη Facebook για παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών.