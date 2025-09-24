Επιχειρήσεις | Διεθνή

Πωλητήριο σε ισπανικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο βάζει η CVC Capital Partners

Την πώληση του ισπανικού ιδιωτικού πανεπιστημίου Universidad Alfonso X El Sabio εξετάζει η CVC Capital Partners, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τραπεζών και ιδιωτικών πιστωτικών funds που είναι διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν ή να εγγυηθούν για χρέος έως 1 δισ. ευρώ για να στηρίξουν την εξαγορά.

Τόσο οι τράπεζες όσο και οι άμεσοι δανειστές βρίσκονται σε συζητήσεις με εταιρείες private equity για να στηρίξουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι πιθανοί αγοραστές προετοιμάζουν τις τελικές προσφορές τους για το πανεπιστήμιο, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, το οποίο θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ. Το UAX φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Cinven και μιας κοινοπραξίας που σχηματίστηκε από τις PAI Partners και Providence Equity Partners.

Πανεπιστήμια
CVC Capital

