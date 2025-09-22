Καπράλος (Πρόεδρος ΕΣΠ): Χωρίς εμπόριο, δεν υπάρχει ανάπτυξη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει, ότι το εμπόριο δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, είναι κοινωνική λειτουργία και πολιτισμός, που στηρίζει την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζει τις πόλεις και συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Η 22η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου, μια ημέρα τιμής και αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει το εμπόριο στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς. Το εμπόριο αποτελεί τη ζωντανή ενέργεια της οικονομίας, στηρίζει την απασχόληση, τροφοδοτεί την καινοτομία, δημιουργεί αξία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Α

Αποτελεί τον πιο πολυάριθμο εργοδότη της χώρας, με χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν καθημερινά αγώνα για επιβίωση, ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την ανάγκη στήριξης του εμπορικού κόσμου, ειδικά σε περίοδο προκλήσεων όπως: το υψηλό λειτουργικό κόστος, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, η ταχύτατη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, που απαιτεί επενδύσεις και προσαρμογές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει, ότι το εμπόριο δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, είναι κοινωνική λειτουργία και πολιτισμός, που στηρίζει την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζει τις πόλεις και συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας.

«Η Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου μας υπενθυμίζει, ότι πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχουν άνθρωποι με όνειρα, κόπο και ευθύνη. Το εμπόριο δεν είναι απλώς αριθμοί και δείκτες, αλλά οι δρόμοι, οι γειτονιές και οι ζωές μας. Χρειάζεται ένα σταθερό και υποστηρικτικό πλαίσιο, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τον τόπο μας. Οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε τον καθοριστικό ρόλο του εμπορίου και να στηρίξουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, γιατί χωρίς εμπόριο δεν υπάρχει ανάπτυξη» τονίζεται στη δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θoδωρή Καπράλου.