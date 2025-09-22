Όμιλος QnR: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο

Σημαντική άνοδο των πωλήσεων και της μετά φόρων κερδοφορίας το α’ εξάμηνο του 2025, σημείωσε ο Όμιλος QnR.

Σημαντική άνοδο των πωλήσεων και της μετά φόρων κερδοφορίας το α’ εξάμηνο του 2025, σημείωσε ο Όμιλος QnR, συνεχίζοντας την ισχυρή του ανάπτυξη, εντός συνόρων, παρουσιάζοντας νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων και στη σταθερή προτίμηση των πελατών του.

Ταυτόχρονα ο Όμιλος στο πλαίσιο στρατηγικής και ανάπτυξης μέσω εξαγορών και επενδύσεων, αξιοποιεί το ομολογιακό δάνειο ύψους 19.100.000 ευρώ το οποίο καλύπτεται από την βασική μέτοχο κα. Σωτηράκου, για την χρηματοδότηση εξαγορών και ενσωμάτωσης εταιρειών πληροφορικής και τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πρώτες εξαγορές υλοποιήθηκαν εντός του 1ου εξαμήνου 2025 με τις εταιρείες Systecom και Square Dev να εντάσσονται στον Όμιλο, και τον Ιούλιο 2025 ανακοινώθηκαν ακόμα δύο δεσμευτικές συμφωνίες για την εξαγορά των εταιρειών Alexander Moore και Alphacons.

Η ενσωμάτωση των εν λόγω εταιρειών αναμένεται να προσδώσει στον Όμιλο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ιδίως όσον αφορά την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, σε τομείς με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με τις εξαγορές αυτές o Όμιλος εδραιώνει σημαντικά τη θέση του ως ένας από τους πλέον ολοκληρωμένους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στην ελληνική αγορά, με δυναμική είσοδο στην αγορά παροχής εξειδικευμένων εφαρμογών και υπηρεσιών σε τομείς όπως το ΑΙ και συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP) βασισμένων στο SAP, κυβερνοασφάλειας και κάθετης επιχειρησιακής υποστήριξης για οργανισμούς που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν τη λειτουργία τους με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζει να αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες για την πραγματοποίηση πρόσθετων εξαγορών σε υλοποίηση της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί δυνάμει του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19,1 εκατ. που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της QnR της 03.07.2024.

Με την ολοκλήρωση των 4 αυτών εξαγορών το εναπομείναν ποσό του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα είναι € 13 εκατ.

Εφόσον υπάρξει σχετική εξέλιξη και στο τηρώντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού θα προβεί σε πρόσθετες ανακοινώσεις

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα στις 30.06.25, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου QnR παρουσίασε αύξηση 70% και ανήλθε σε € 8.647 εκατ. έναντι € 5.100 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 2.079 εκατ. έναντι € 859 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 142%, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά € 1.072 εκατ. σε € 1.085 εκατ. από € 13 χιλ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά € 800 χιλ. σε € 756 χιλ. από € - 43 χιλ.

Σε επίπεδο εταιρείας τα αντίστοιχα νούμερα διαμορφώνονται ως εξής, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 40% και ανήλθε σε € 6.947 εκατ. έναντι € 4.961 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.835 εκατ. έναντι € 825 χιλ. το α’ 2 | P a g e εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 122%, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά € 900 χιλ. σε € 960 χιλ. από € 59 χιλ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά € 700 χιλ σε € 712 χιλ εκατ. από € 11 χιλ.

Από πλευράς χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η Διοίκηση του Όμιλου έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ταυτόχρονη και ισχυρή αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας και της συνολικής αποδοτικότητας του Ομίλου. Παράλληλα, εστιάζει στη διατήρηση θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, ως μέσο διασφάλισης της ρευστότητας και στήριξης των μελλοντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών, περιλαμβανομένων και των στρατηγικών εξαγορών που σχεδιάζονται.

Επιπλέον, ο Όμιλος QnR συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύοντας ποιοτικά και ποσοτικά το στελεχιακό της δυναμικό, με έμφαση στην εκπαίδευση και την απόκτηση τεχνογνωσίας αιχμής στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο Όμιλος προωθεί ενεργά την ενσωμάτωση εργαλείων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και υλοποιεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και πρωτοποριακά προϊόντα λογισμικού, τα οποία εμπλουτίζουν τις cloud λύσεις που έχει ήδη αναπτύξει και διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας ισχυρή τεχνολογική κατεύθυνση και ευελιξία προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Μέσω της αξιοποίησης του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα των ευκαιριών που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η QnR τοποθετείται δυναμικά στο κέντρο της ψηφιακής μετάβασης της χώρας, διευρύνοντας συνεχώς το αποτύπωμά της ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της πληροφορικής.

Επιπλέον, για την συνέχεια του 2025, ο Όμιλος στρέφει στρατηγικά την προσοχή του στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, την διείσδυση στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου QnR, είναι ότι εφόσον δεν μεταβληθεί η γενικότερη οικονομική κατάσταση, θα επιτευχθούν οι στόχοι της χρονιάς, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, σε σχέση με εκείνον του περασμένου έτους.