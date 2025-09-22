Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα

Ανάρπαστα παραμένουν τα ρολόγια Rolex στην Ελλάδα, ένα από τα πιο δημοφιλή brand, συνώνυμο της πολυτέλειας και του υψηλού κύρους.

Το 2024, η Rolex Ελλάς ΑΕ, ο αποκλειστικός εισαγωγέας των ρολογιών Rolex και Tudor στην Ελλάδα, παρουσίασε κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, «σπάζοντας» ανοδικά ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 100,37 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9% έναντι κύκλου εργασιών 93 εκατ. ευρώ το 2023, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την άνοδο του τουριστικού ρεύματος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εν Ελλάδι θυγατρικής της ελβετικής Rolex που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2023 τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 19,81 εκατ. ευρώ από 17,92 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, αυξημένα κατά 10,5%, με το ποσοστό τους επί των πωλήσεων να υπολογίζεται στο 19,7% για τη χρήση 2024 από 19,4% στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Ανοδικά κινήθηκε και η καθαρή κερδοφορία. Ειδικότερα, το 2024 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ύψος των 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 6,67 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένα κατά 16,2%.

«Με γνώμονα την αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων στην χρήση 2024 κρατώντας σταθερά τα λειτουργικά έξοδα της, ισχυροποιώντας την θέση της στον κλάδο και τον ανταγωνισμό» τονίζεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Διανομή μερίσματος

Για το 2024 η Rolex Ελλάς πρόκειται να αποδώσει μέρισμα στη μητρική της, συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ποσό ύψους 4,02 εκατ. ευρώ προήλθε από τα κέρδη της χρήσης 2024, ενώ ποσό ύψους 2,98 εκατ. ευρώ αφορά σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για την χρήση του 2023 είχε αποδοθεί μέρισμα ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Ποντάρει σε περαιτέρω αύξηση πωλήσεων το 2025

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, η εταιρεία εμφανίζεται αισιόδοξη πως θα κατορθώσει να αυξήσει περαιτέρω τις πωλήσεις της το 2025 «βάσει των αποτελεσμάτων του πρώτου τετραμήνου» του τρέχοντος έτους, αλλά και πώς θα διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά με βασική προϋπόθεση τη διατήρηση του αυξημένου τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα.

Κρίσιμο, ωστόσο, στοιχείο για την επίτευξη των ανώτερων στόχων της Rolex Ελλάς είναι «ο έγκαιρος εφοδιασμός μας με διαθέσιμα μοντέλα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες κατά τους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη ζήτηση».

«Τίτλοι τέλους» για το κατάστημα στην πλατεία Κολοκοτρώνη

Να σημειωθεί εδώ ότι το ιστορικό κατάστημα Rolex στην πλατεία Κολοκοτρώνη, ήτοι το πρώτο στην Ελλάδα, σταμάτησε τη λειτουργία του στις 25 Απριλίου 2025 μετά από 60 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του κτιρίου. Την ίδια στιγμή, το κατάστημα της Rolex στο Κολωνάκι -στην οδό Βαλαωρίτου 5- επεκτάθηκε και ανακαινίστηκε.

Rolex Ελλάς ετών... 32

Η Rolex Ελλάς ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στην Αθήνα. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα στην Ελλάδα 48 άτομα, ενώ διαθέτει παράλληλα ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομέων. Στην οδό Σταδίου βρίσκεται το τεχνικό τμήμα που αφορά στην επισκευή και συντήρηση (service) των ρολογιών.