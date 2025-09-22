Έρχεται το «έξυπνο» εκκαθαριστικό - Με λίγα κλικ ο υπολογισμός φόρου

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί σταδιακά από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα υπολογίζει το φόρο που θα πληρώνουν ή δεν θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι.

Τέλος στις εκπλήξεις του εκκαθαριστικού σημειώματος έρχεται να βάλει μια νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει και θα ενεργοποιήσει σταδιακά από τα τέλη Σεπτεμβρίου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσω της νέας εφαρμογής οι φορολογούμενοι θα μπορούν σε πρώτη φάση να διαπιστώνουν το όφελος που θα έχουν με τη νέα φορολογική κλίμακα ανάλογα με το επάγγελμά τους, το εισόδημα, την ηλικία τους, το αριθμό των παιδιών τους και σε δεύτερη φάση πριν ακόμη υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση θα μπορούν να βλέπουν το φόρο που θα πληρώσουν ή δεν θα πληρώσουν.

Πώς θα λειτουργεί

Το νέο εργαλείο υπολογισμού του φόρου θα αναπτυχθεί σε δυο στάδια:

1. Η αρχική έκδοση θα παρουσιαστεί στα τέλη του μήνα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο πολίτης, εισάγοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών, θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, καθώς και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. Αυτή η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από το site του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος είναι να δίνεται μια άμεση εικόνα, έστω και ενδεικτική, ώστε να μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει πώς επηρεάζεται από τις αλλαγές.

2. Μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή. Η εφαρμογή αυτή, αξιοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου για το 2024, θα παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα για τα οφέλη από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές, προσφέροντας ένα πλήρες φορολογικό προφιλ. Ο νέος υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία

Οι φορο-υπολογισμοί μέσω της πλατφόρμας θα αφορούν το φόρο εισοδήματος και τη φορολογία των ενοικίων. Δεν θα περιλαμβάνουν άλλα μέτρα, όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Με το δεύτερο, πλήρως προσωποποιημένο εργαλείο της ΑΑΔΕ, ο κάθε πολίτης θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του φορολογικού του προφίλ: Τι πλήρωνε μέχρι σήμερα και τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις. Έτσι, το εκκαθαριστικό δεν θα αποτελεί έκπληξη αφού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.