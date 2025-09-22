European Newsroom: Η κρίση του κόστους ζωής «μεγάλη απειλή για την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ, EESC) Όλιβερ Ρόπκε προειδοποίησε για θλιβερές συνέπειες για την κοινωνία, αν δεν αντιμετωπισθούν καταλλήλως τα ζητήματα της στέγασης και της αύξησης του κόστους ζωής.

Το κείμενο του European Newsroom, απόσπασμα του οποίου ακολουθεί, συντάχθηκε από κοινού από τα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων έπειτα από συνέντευξη που τους έδωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ, EESC) Όλιβερ Ρόπκε καθώς η θητεία του πλησιάζει στη λήξη της.

Ο Ρόπκε προειδοποίησε για θλιβερές συνέπειες για την κοινωνία, αν δεν αντιμετωπισθούν καταλλήλως τα ζητήματα της στέγασης και της αύξησης του κόστους ζωής. «Η κρίση του κόστους ζωής είναι μια μεγάλη απειλή για (...) την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και επίσης για την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ευρώπης να δρα», δήλωσε ο Ρόπκε στο European Newsroom (enr), σε συνέντευξή του με την ευκαιρία του τέλους της θητείας του. «Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επειδή διαφορετικά, το βλέπουμε ήδη, διαβρώνονται θεμελιώδη κριτήρια, θεμελιώδη δικαιώματα, κριτήρια του κράτους δικαίου», πρόσθεσε.

Από το 2010, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 57,9% στην ΕΕ και τα ενοίκια κατά 27,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο. Την ίδια περίοδο, οι μισθοί δεν αυξήθηκαν ώστε να καλύψουν τα αυξανόμενα κόστη.

Με τα κόστη της οικοδομικής δραστηριότητας να αυξάνονται και τις κατασκευές να επιβραδύνονται, λιγότερες κατοικίες βγαίνουν στην αγορά. Ταυτόχρονα περισσότερα σπίτια χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση ή αγοράζονται ως επένδυση με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές, ιδιαίτερα στις πόλεις.

«Ξέρουμε πως δεν υπάρχει κάποια λύση που να ταιριάζει σε όλους», δήλωσε ο Ρόπκε, όμως καθώς η θητεία του των 2,5 ετών ως προέδρου της ΕΟΚΕ λήγει στο τέλος αυτού του μήνα, ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, ένα πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης για τα κράτη μέλη.

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό σώμα και, μολονότι δεν έχει καμιά επίσημη νομοθετική εξουσία, κάνει συστάσεις για τη στεγαστική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ. Εδώ και χρόνια διεξάγει επίσης εκστρατεία για περισσότερη δράση αναφορικά με το στεγαστικό.

Η ΕΕ δεν έχει άμεσο έλεγχο στο ζήτημα της στέγης. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να νομοθετεί ή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ζητήματα όπως οι τιμές των κατοικιών, οι οικοδομικοί κανονισμοί ή η στεγαστική πολιτική σε κάθε χώρα. Αυτές είναι αποφάσεις που λαμβάνουν τα ίδια τα κράτη μέλη.

Ωστόσο η ΕΕ μπορεί να επηρεάζει τα κράτη μέλη της και το Σχέδιο Οικονομικά Προσιτής Στέγασης (Affordable Housing Plan) του συνασπισμού πρόκειται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2026.

«Το σχέδιο αυτό θα περιγράψει το τι μπορεί να κάνει η ΕΕ, το πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για προσιτή οικονομικά, βιώσιμη και αξιοπρεπή στέγη για όλους», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Νταν Γιόργκενσεν, ο πρώτος επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη στέγαση, ενώ κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους να συνεισφέρουν σε μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο μέσω ενός ερωτηματολογίου στο Ίντερνετ.

Ο Ρόπκε υποστήριξε ότι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν είναι το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί η στέγαση. Αναγνώρισε πως αυτό θα έχει υψηλό κόστος, αλλά πρόσθεσε ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι «ακόμα υψηλότερο».

