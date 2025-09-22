Υποχωρούν οι ελλείψεις προσωπικού - Πόσες κενές θέσεις εργασίας υπήρχαν το καλοκαίρι

Η προβληματική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, οι χαμηλές αποδοχές, οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας, κ.ά. είναι κάποιοι από τους λόγους που συγκεκριμένοι κλάδοι δυσκολεύονται περισσότερο από άλλους να βρουν κατάλληλο προσωπικό.

Κατακόρυφη μείωση κατά 34,1% σημείωσαν οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα τα β' τρίμηνο του 2025 (σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο), ενώ σε επίπεδο ΕΕ η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την Eurostat.

Στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που διενεργείται στο σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον τρεις μισθωτούς, η ελληνική αγορά εργασίας κατέγραψε 38.834 κενές θέσεις εργασίας στο β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 58.941 κενών θέσεων που είχαν καταγραφεί το β΄ τρίμηνο του 2024 και 52.070 κενών θέσεων που είχαν καταγραφεί στην έρευνα του α' τριμήνου του 2025.

Σε σχέση με το 2024, το β΄ τρίμηνο του 2025 οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 34,1%, ενώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, η μείωση είναι 25%.

Η μεγάλη μείωση των ελλείψεων σε προσωπικό στη χώρα μας και μάλιστα στην εκκίνηση της τουριστικής σεζόν, έρχεται σε αντίθεση με επιμέρους εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για 80.000 κενά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά κυρίως στα καταλύματα, στην εστίαση και στις κατασκευές.

ΠΟΕΕΤ, ΞΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, τόνιζαν πριν το καολοκαίρι πως οι ξενοδοχειακές μονάδες χρειάζονται άμεσα 50.000 εργαζόμενους, ενώ 30.000 θέσεις υπολείπονται στον τομέα της εστίασης.

Στην πραγματικότητα -όπως αποδεικνύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ- οι κενές θέσεις είναι λιγότερες, ενώ κατά το ίδιο περίπου διάστημα μείωση σημειώθηκε τόσο στον δείκτη της ανεργίας, όσο και στους εγγεγραμμένους άνεργους της ΔΥΠΑ.

Γιατί υπάρχουν τα κενά

Η προβληματική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, οι χαμηλές αποδοχές, οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας, κ.ά. είναι κάποιοι από τους λόγους που συγκεκριμένοι κλάδοι δυσκολεύονται περισσότερο από άλλους να βρουν κατάλληλο προσωπικό.

Για παράδειγμα, στον κλάδο Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, το ποσοστό των κενών θέσεων ήταν πάντοτε υψηλότερο από τον μέσο όρο: το 2023 άγγιξε το 4,2%, ενώ το 2024 υπολογίζεται ότι έφτασε το 8%, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε.

Το ποσοστό των κενών θέσεων αυξάνεται διαχρονικά, καθώς ξεκίνησε από 1,5% το 2014 και 31.200 κενές θέσεις και το 2024 οι κενές θέσεις ξεπέρασαν τις 68.000. Η αυξητική τάση σημαίνει ότι χρειάζονται ισχυρότερες παρεμβάσεις στην αγορά πριν η κατάσταση γίνει μη διαχειρίσιμη. Διάφορες δράσεις, όπως η πλατφόρμα JOBmatch της ΔΥΠΑ, ή ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, αλλά και πρωτοβουλίες όπως το Skills4Jobs6 του ΣΕΒ και τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετά.

Αυτό που απαιτείται, όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ, είναι να συνδεθούν πλήρως με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας οι όποιες κρατικές ή ιδιωτικές παρεμβάσεις και να αξιοποιηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους ωφελούμενους.

Ελλείψεις εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη

Κατά το β' τρίμηνο του 2025, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,2%, σημειώνοντας μείωση (0,2%) από 2,4% το α΄ τρίμηνο του 2025 και από 2,6% το β' τρίμηνο του 2024, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Ελλάδα.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το β΄ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (4,2%) και στο Βέλγιο (3,9%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,4%), την Κύπρο (3,3%) και τη Μάλτα (3,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%), την Ισπανία και την Πολωνία (και οι δύο 0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία (0,9%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Γερμανία και την Αυστρία (και στις δύο -0,6 ποσοστιαίες μονάδες).