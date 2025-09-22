ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 3,2%-3,5% το εύρος επιτοκίου για το Ομολογιακό Δάνειο

Η διάθεση ξεκινά την Τρίτη στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 16:00.

Εύρος απόδοσης 3,2 – 3,5% καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους για το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνολικού ποσού έως 500 εκατ. ευρώ με τη διάθεση να ξεκινά αύριο, Τρίτη ώρα 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στις 16:00.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανωτέρω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το Επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση και το επιτόκιο παρέχονται στην ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία διάθεση των ομολογιών σε Δημόσια Προσφορά

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €500.000.000, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.. Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ν. 4514/2018, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς, την απόφαση 34 του Χ.Α. και την από 09.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει Αίτηση Κάλυψης για την αγορά Ομολογιών μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), εκτός της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2025 όπου θα κλείσει στις 4:00 μ.μ. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει κατά τη διάρκειά της Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ. Τροποποίηση ή ακύρωση Αίτησης Κάλυψης είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Αν η Αίτηση Κάλυψης δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Οι Ομολογίες δεν θα καταχωρηθούν σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά

Οι Αιτήσεις Κάλυψης θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων, των Αναδόχων, καθώς και στα Μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Συμμετέχοντες του λογαριασμού αξιογράφων τους. Οι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται στα καταστήματα των παραπάνω θα πρέπει να προσκομίζουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ και εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.. Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, γίνεται δεκτή μόνο αν ο επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Οι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του ανακοινωθέντος εύρους. Ως αξία συμμετοχής ορίζεται το γινόμενο του αριθμού αιτούμενων Ομολογιών επί €1.000. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία συμμετοχής των ειδικών επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους υποβάλλοντας Αίτηση Κάλυψης. Η διαδικασία υποβολής θα διαρκέσει από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση θα είναι εντός του εύρους που αναφέρεται, με βήμα 0,05%. Οι προσφορές θα συγκεντρώνονται στο Η.ΒΙ.Π. για τον προσδιορισμό της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις και του συνολικού αριθμού Ομολογιών. Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα στις 4:00 μ.μ., οπότε όλες οι προσφορές θεωρούνται οριστικές. Πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία Κατανομής

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και θα πραγματοποιηθεί η κατανομή: (α) τουλάχιστον 30% των Ομολογιών θα διατεθεί για Ιδιώτες Επενδυτές (κατ’ ελάχιστον 150.000 Ομολογίες σε πλήρη κάλυψη), (β) έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών. Για τον τελικό προσδιορισμό θα ληφθούν υπόψη η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές, η ζήτηση του υπολειπόμενου 30% των Ιδιωτών, το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης Ιδιωτών, καθώς και η ανάγκη ομαλής διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά. Πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 4.3.6 του Ενημερωτικού Δελτίου.