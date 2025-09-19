Eureporter για Credia - HSBC Malta: Από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη

Σύμφω με το ξένο μέσο, το τίμημα καταδεικνύει την ισχυρή διαπραγματευτική δυναμική της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού επενδυτή της τράπεζας, Thrivest Holding.

Η συμφωνία της CrediaBank για την απόκτηση του 70,03% των μετοχών της HSBC Malta έναντι 200 ​​εκατ. ευρώ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει άρθρο του Eureporter.

Η συμφωνία, η οποία αποτιμά τον μαλτέζικη τράπεζα στα 286 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζει τόσο την αποφασιστικότητα της HSBC να αποσυρθεί από τις μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές όσο και την ικανότητα της CrediaBank να εξασφαλίσει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Το τίμημα καταδεικνύει την ισχυρή διαπραγματευτική δυναμική της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού επενδυτή της τράπεζας, Thrivest Holding. Με λιγότερο από 0,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, η συναλλαγή αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο discount σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους της. Για την HSBC, η επιθυμία εξόδου από τη Μάλτα αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική μείωσης: την τελευταία δεκαετία, ο τραπεζικός «γίγαντας» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του στις περιφερειακές αγορές της ΕΕ για να επικεντρωθεί στην Ασία, τον κύριο μοχλό κέρδους του.

Η συμφωνία θα απαιτήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένης της συστημικής σημασίας της HSBC Malta. Με περίπου 8 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, 6 δισ. ευρώ σε καταθέσεις και μερίδιο αγοράς 24%, η τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη Μάλτα. Οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ θα επιδιώξουν να αξιολογήσουν εάν η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ.

Για τη Μάλτα, η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών, Κλάιντ Καρουάνα, εδώ και καιρό πιέζουν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε έναν συγκεντρωμένο τραπεζικό κλάδο που κυριαρχείται από μόλις τρία ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη δει την είσοδο νέων ανταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της τοπικής ψηφιακής τράπεζας MeDirect από την AnaCap, η οποία σηματοδότησε την μεγαλύτερη όρεξη των επενδυτών για τα τραπεζικά assets της Μάλτας. Η είσοδος της CrediaBank ενισχύει τώρα αυτή τη δυναμική και θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις επιλογές δανεισμού για καταναλωτές και ΜμΕ, όπως αναφέρει το άρθρο.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει επίσης τον επιχειρηματικό χαρακτήρα και τον δυναμισμό της CrediaBank. Έχοντας ενσωματώσει με επιτυχία την HSBC Ελλάς στο παρελθόν, η τράπεζα υλοποιεί τώρα την ίδια ενέργεια στη Μάλτα. Αυτό το πνεύμα θα μπορούσε να αποτελεί έναν καλό οιωνό όχι μόνο για τους πελάτες της Μάλτας, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τις διευρυμένες ψηφιακές υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα, αλλά και για τους μετόχους μειοψηφίας. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση και θα μπορούσαν να βρουν μακροπρόθεσμη αξία σε μια αναζωογονημένη τράπεζα υπό νέα ιδιοκτησία.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία έχει προχωρήσει ομαλά από την κυβέρνηση και τις ρυθμιστικές αρχές της Μάλτας. Από τις πρώιμες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα έως την εμπλοκή των ευρωπαϊκών αρχών, η συναλλαγή εξελίχθηκε χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Η CrediaBank, από την πλευρά της, ενήργησε με διαφάνεια απαντώντας σε ερωτήματα και κατηγορίες, προσπαθώντας να διαβεβαιώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η εξαγορά βασίζεται σε υγιή θεμελιώδη στοιχεία και σε μακροπρόθεσμη δέσμευση στη Μάλτα.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με την CrediaBank να δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό και τα υποκαταστήματα της HSBC Malta για τουλάχιστον δύο χρόνια. Για το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης, η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη σημάδι διασυνοριακής ενοποίησης σε επίπεδο μεσαίου μεγέθους αγοράς — καλύπτοντας τα κενά που άφησαν οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες που αποσύρθηκαν από μικρότερες και αναδιαμορφώνοντας την ισορροπία μεταξύ κλίμακας και τοπικής διαχείρισης.