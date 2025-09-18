Κρι Κρι: Στα 161,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών, με άνοδο 23,7% - Αύξηση 26,2% στον κλάδο γιαουρτιού

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, ολοκληρώθηκε η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου “Greek Yogurt Dynamo” στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €52,2 εκατ., επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων γιαουρτιού και παγωτού.

Στα €161,90 εκατ. διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι €130,87 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση +23,7%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €26,10 εκ. έναντι €29,44 εκ. το 2024.

ανήλθαν σε €26,10 εκ. έναντι €29,44 εκ. το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €23,01εκ., έναντι €27,05 εκ. το 2024.

σε €23,01εκ., έναντι €27,05 εκ. το 2024. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €19,45 εκ., έναντι €26,32 εκ. το 2024.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +26,2% σε αξία και +26,1% σε όγκο. Στις αγορές εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +39,3%, ξεπερνώντας τα €88εκ. Πλέον, προσεγγίζουν το 70% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η σημαντική ώθηση έρχεται από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου [+56%] και της Ιταλίας [+19%]. Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα €39,5εκ, παρουσιάζοντας αύξηση +4,4% σε αξία. Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα.

Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +2,2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 38,0%, και προκαλώντας ισχυρή πίεση στα μερίδια των επώνυμων γιαουρτιών.

Τα branded γιαούρτια της ΚΡΙΚΡΙ απώλεσαν μερίδιο 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 13,7%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana ( προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Ιούν. 2025].

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση +6,0% σε αξία. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Στο υπόλοιπο της σαιζόν, οι πωλήσεις παγωτού, ακολούθησαν αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης. Σημαντική είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων παγωτού στο εξωτερικό (+42,7%), με όχημα το Greek Frozen Yogurt και τις νέες συνεργασίες στην κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας.

Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση της αποδοτικότητας, με παρεμβάσεις, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίες εισάγουν καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα αυτοματισμών. Το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση της μονάδας βιοαερίου για την αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων.

Οι επενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2027. Στο α’ εξάμηνο οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 13€ εκ. Συνολικά, για τη χρήση 2025, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους μεταξύ €21εκ - €25εκ.