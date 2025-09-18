Τι ανάφερε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval, κ. Μιχάλης Παναγής, για την πορεία των projects, τις επενδύσεις, τις πωλήσεις που ετοιμάζονται, τις μισθώσεις. Τα μεγέθη και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Η ολοκλήρωση του project «The Grid» στο Μαρούσι αναμένεται να αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα της Noval Property, της ΑΕΕΑΠ που είναι συνδεδεμένη με τον όμιλο Viohalco. Η εισηγμένη αναμένει αυξημένα έσοδα από ενοίκια, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, από τα μέσα του 2026 και μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του «πράσινου» συγκροτήματος γραφείων που αναπτύσσει στο Μαρούσι, στη θέση του παλιού εργοστασίου της Kodak.

Όπως ανέφερε στους αναλυτές, στο πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval, κ. Μιχάλης Παναγής, έχει καταγραφεί μικρή καθυστέρηση κυρίως λόγω των εργασιών που εκτελεί στους χώρους που θα χρησιμοποιήσει η μισθώτρια ΕΥ, η οποία θα καταλάβει τους δύο από τους τέσσερις κτιριακούς όγκους. Το σύνολο του συγκροτήματος θα το κατασκευάσει η Noval τον Ιούλιο του 2026 και έως το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει «γεμίσει» και το υπόλοιπο, όπως και τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα καταστημάτων που ανοίγουν στο ακίνητο, για τη μίσθωση των οποίων η ΑΕΕΑΠ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Με καθυστέρηση τριών μηνών θα παραδοθεί και το πρώην κτίριο των ΕΛΠΕ επί της Κηφισίας στον νέο μισθωτή, τον φαρμακευτικό όμιλο με τον οποίο έχει υπογραφεί προσύμφωνο μίσθωσης. Το σημαντικότερο έργο που έχει στο pipeline της η εταιρεία είναι η ανάπλαση του πρώτου εργοστασίου της Viohalco στην Πειραιώς, μία επένδυση που έχει χαρακτηριστεί στρατηγική και θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ, με το κατασκευαστικό έργο να ξεκινά ενάμιση χρόνο μετά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι ώρας υπάρχει masterplan και σαφής στόχος για αστική ανάπλαση που θα μεταμορφώσει ολόκληρη την περιοχή της Πειραιώς, έχουν εξασφαλιστεί πολλαπλές χρήσεις και θα γίνει σημαντική οικιστική παρέμβαση σε συνδυασμό με τουριστικό προϊόν, μαζί με την αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Viohalco.

Τα εμπορικά ακίνητα και οι πωλήσεις

Επίσης, και όσον αφορά στο μέτωπο των εμπορικών ακινήτων, η Noval αναβαθμίζει το εμπορικό River West στον Κηφισό, έπειτα από 15 χρόνια λειτουργίας. Στο mall προστέθηκαν νέοι μισθωτές και καταστήματα λιανεμπόρων που είχαν ήδη παρουσία (Zara, Sephora, Nespresso και Adidas, που επέκτεινε το κατάστημα, καθώς και γραφεία της IWC), με τα έσοδα να υπολογίζεται ότι θα είναι αυξημένα κατά 30% το 2025. Να σημειωθεί ότι η πληρότητα του River West έχει φτάσει το 99%.

Να αναφέρουμε ότι τα μεγάλα assets της Noval, περίπου 15 ακίνητα, φέρνουν το 90% των εσόδων στην εισηγμένη, η οποία παράλληλα αναπτύσσει και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου της. Η ΑΕΕΑΠ έχει επίσης στα σκαριά την πώληση 10 -15 ακινήτων αξίας 8 εκατομμυρίων, εκτός Αττικής, διαδικασία στην οποία σημειώνεται μικρή πρόοδος.

Τα μεγέθη και το χαρτοφυλάκιο

Η Noval ξεκίνησε με θετικό τρόπο το 2025, με καθαρά κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 679 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, χάρη στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και στην ανανέωση συμβάσεων με ευνοϊκότερους όρους, αλλά και στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών των μισθωτών. Η λειτουργική κερδοφορία έφτασε τα 11 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17%, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας για επενδύσεις σε premium γραφεία.

Στις 30.06.2025, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Εταιρείας περιλάμβανε εξήντα ένα (61) ακίνητα, αποτελούμενο από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, καταστήματα, τουριστικά ακίνητα, logistics, βιομηχανικά κτήρια και αποθήκες, καθώς και οικόπεδα και κτήρια προς μελλοντική αξιοποίηση. Εκ του συνόλου των ακινήτων, δύο τελούν υπό την κατοχή της Εταιρείας μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης και ένα μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου αυτού ακινήτου, ιδιοχρησιμοποιείται. Ένα εκ των εξήντα ενός ακινήτων βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην Ελλάδα. Επίσης, ένα ακίνητο ανήκει στη Noval Property μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία με έτερη επενδυτική εταιρεία ακίνητης περιουσίας (συμμετοχή Noval Property 50%).

Τα projects

Στο πρώτο 6μηνο 2025, όπως αναφέρεται στην 6μηνιαία οικονομική έκθεση της ΑΕΕΑΠ, η εισηγμένη προχώρησε στην αγορά δύο (2) ακινήτων, ως ακολούθως:

• στις 04.02.2025 η Εταιρία απέκτησε αδόμητο οικόπεδο επιφάνειας 201,33 τ.μ. στο Μαρούσι. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε € 189 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της συναλλαγής.

• στις 30.04.2025 η Εταιρία απέκτησε οικόπεδο επιφάνειας 241,67 τ.μ. στο Μαρούσι. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε € 224 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της συναλλαγής.

Τα εν λόγω ακίνητα είναι όμορα σε υφιστάμενη ιδιοκτησία, στην οποία η Noval Property κατασκευάζει ήδη νέο, σύγχρονο κτήριο γραφείων, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές του βιοκλιματικού και έξυπνου σχεδιασμού, ενώ σχεδιάζεται και η πιστοποίησή του κατά LEED στο επίπεδο Gold. Οι εν λόγω αγορές, χρηματοδοτήθηκαν από Ίδια Κεφάλαια, της Noval Property και εντάσσονται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του βέλτιστου επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων σύμφωνα με τις τάσεις της κτηματαγοράς.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης συγκεκριμένων ακινήτων της Εταιρείας στην Αττική, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα -μεταξύ άλλων- κατά τη διάρκεια του 6μήνου:

• ακίνητο επί της Χειμάρρας 16 & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, στον Δήμο Αμαρουσίου: ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη (κατ’ επέκταση υφιστάμενου κτηρίου) σύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 21.000 τ.μ. και με προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Gold.

• ακίνητο, επί της Αρδηττού 40-42, στο Μετς: ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη πενταώροφου ακινήτου με δύο υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 4.000 τ.μ., με χρήση γραφείων και κατοικιών, και προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Gold. Μέχρι την 30.06.2025 η εταιρεία έχει εκμισθώσει το 41% περίπου της χρήσης του ακινήτου.

• ακίνητο επί της Χειμάρρας 10-12 & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, στη Θέση "Σωρός" στο Μαρούσι (THE GRID): είναι σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες της ανάπτυξης νέου εξαώροφου συγκροτήματος γραφείων με 3 υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 62.000 τ.μ., και προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Platinum.

• κτήριο γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 199, στο Μαρούσι: είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης ανακατασκευής του υφιστάμενου πενταώροφου κτηρίου γραφείων με δύο υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 7.000 τ.μ., και προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Gold, Net Zero Carbon and Fitwel.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση έτερων παραμέτρων του επενδυτικού της πλάνου και την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, όπως για παράδειγμα τις διαδικασίες για τη λήψη απαραίτητων αδειών μελλοντικών έργων και προπαρασκευαστικές μελέτες και εργασίες σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας.