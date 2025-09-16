Reuters: Στο «ραντάρ» των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά - Η ανησυχία για Cosco

Στο μικροσκόπιο τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελεί ένα κεντρικό κόμβο στο παγκόσμιο εμπόριο που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Τι αναφέρεται για Cosco.

Με στόχο της να αποδυναμώσει το αποτύπωμα της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί θέσει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό δυτικό έλεγχο, με την Ελλάδα και τον Πειραιά να αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα. Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελεί ένα κεντρικό κόμβο στο παγκόσμιο εμπόριο που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η Cosco, ένας από τους μεγαλύτερους λιμενικούς και ναυτιλιακούς ομίλους της Κίνας, κατέχει μερίδιο 67% στην εταιρεία του ΟΛΠ και ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να θέλει να στοχεύσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, Έλληνες αξιωματούχοι δεν έχουν ενημερωθεί για τυχόν σχέδια αλλαγής του ελέγχου του Πειραιά, ενώ το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε την κινεζική επιχείρηση στη μαύρη λίστα του για δεσμούς με τον στρατό της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου.

Ενώ δεν απαγορεύεται ευθέως σε αμερικανικές εταιρείες να συνεργάζονται με επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η περίπτωση της Cosco μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για λήψη περαιτέρω ενεργειών. Η αμερικανική πρωτοβουλία απορρέει από φόβους στην Ουάσιγκτον ότι θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση για την Κίνα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι ο στόλος εμπορικής ναυτιλίας των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στον στρατό σε καιρό πολέμου και η εξάρτηση της Ουάσιγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική. Οι επιλογές που εξετάζει ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνουν την υποστήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών για την αγορά κινεζικών μεριδίων σε λιμάνια.

Ανέφεραν ως καλό παράδειγμα την BlackRock με τη συμφωνία για την αγορά των λιμενικών assets της CK Hutchison του Χονγκ Κονγκ, και την έναρξη νέων δραστηριοτήτων σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της διώρυγας του Παναμά. Εκτός από τον Παναμά, Αμερικανοί αξιωματούχοι και νομοθέτες ανησυχούν για τις κινεζικές ναυτιλιακές υποδομές σε μέρη όπως η Ισπανία και τα λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πηγές.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί τις κινεζικές επενδύσεις σε παγκόσμια λιμάνια ως τεράστια απειλή για την εθνική της ασφάλεια», εκτίμησε ο Στούαρτ Πουλ - Ρομπ, ιδρυτής της KCS Group, συμβούλων κινδύνου και πληροφοριών. «Η ανησυχία είναι ότι η Κίνα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον έλεγχό της σε αυτά τα assets για κατασκοπεία, στρατιωτικό πλεονέκτημα ή για να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων», σημείωσε, επικαλούμενος συνομιλίες με ομολόγους της ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Η Κίνα ήταν πάντα σθεναρά αντίθετη στις παράνομες και αδικαιολόγητες μονομερείς κυρώσεις και τις κινήσεις που παραβιάζουν και υπονομεύουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών μέσω οικονομικού εξαναγκασμού, ηγεμονισμού και εκφοβισμού», υπογράμμισε εκπρόσωπος της διπλωματικής αποστολής της Κίνας στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας πως το Πεκίνο διεξάγει κανονική συνεργασία με άλλες χώρες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.