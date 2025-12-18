ΕΒΕΠ: Η Χριστουγεννιάτικη αγορά διαμορφώνει την ετήσια κατανάλωση

προσδοκία τους εμπορικού κόσμου είναι να κινηθεί η φετινή εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η προσδοκία τους εμπορικού κόσμου είναι να κινηθεί η φετινή εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα περυσινά 4,5 δισ. ευρώ.

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενώ προσθέτει ότι, είναι σαφές πως η αγορά θα «ζεσταθεί» κυρίως με το δώρο των Χριστουγέννων που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους τους. Το ποσό μάλιστα του δώρου των 1,2 δις ευρώ που καταβλήθηκε αθροιστικά πέρυσι, αναμένεται φέτος να αυξηθεί σε πάνω από 1,5 δις ευρώ από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

«Αναμένουμε μάλιστα να καλύψει ένα μέρος από τις οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες των εορτών, ενώ θα ενισχύσει εξίσου ουσιαστικά την κατανάλωση τις τελευταίες μέρες της χρονιάς, ώστε να κλείσει με ισχνό μεν, αλλά θετικό δε, πρόσημο το ταμείο του 2025» όπως τονίζεται.

Το επιμελητήριο προσθέτει ότι, ο πληθωρισμός παρουσίασε σημαντική κάμψη το φθινόπωρο, αλλά επανήλθε δριμύτερος τον Νοέμβριο με 2,9% επιβεβαιώνοντας πως η ακρίβεια στα τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά έχει παγιωθεί. Τρόφιμα και στέγη επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις πλήττονται από τα κόστη των πρώτων υλών και των εισαγωγών. Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις συνήθεις ανελαστικές δαπάνες, αλλά και στις αυξήσεις, που βιώνουν από τους κλυδωνισμούς του μέσου ετήσιου πληθωρισμού που θα κυμανθεί φέτος στο 2,6%. Ο φετινός Δεκέμβριος σε συνδυασμό με τα φετινά δεδομένα στην αγορά εργασίας και το διαθέσιμο εισόδημα, ενδέχεται να δώσει μια καλύτερη ανάσα στους καταναλωτές, αλλά και να τονώσει την αγορά.

Το ΕΒΕΠ αναφέρει, ακόμη, τα εξής: «Η φετινή εορταστική περίοδος για το λιανεμπόριο ουσιαστικά ξεκίνησε από το τέλος Νοεμβρίου με την εκπτωτική περίοδο της Black Friday, αλλά η πιο σημαντική περίοδος είναι η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα για τους εμπόρους λιανικής, που σαφώς και επιθυμούν υψηλότερο τζίρο από πέρυσι, ενώ εύλογα οι καταναλωτές προσιτές τιμές. Το Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα είναι σημείο αναφοράς, σε αγοραστική κίνηση και τζίρο, αφού θα έχει καταβληθεί και το Δώρο Χριστουγέννων. Μακάρι να δούμε και φέτος μια δυναμική εμπορική κίνηση με ένταση και διάρκεια τόσο πριν τα Χριστούγεννα, όσο και την Πρωτοχρονιά. 'Άλλωστε για τις γιορτές 9 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να κάνουν αγορές από 100 έως 500 ευρώ, εκ των οποίων 4 στους 10 για ένδυση, υπόδηση, 3 στους 10 για παιχνίδια και είδη τεχνολογίας και 2 στους 10 για είδη σπιτιού, που σίγουρα τα περισσότερα θα προορίζονται για οικογενειακά δώρα.

Με τη σκέψη στις πληθωριστικές δυσκολίες και το ενεργειακό κόστος, που δημιουργούν ένα αβέβαιο οικονομικό σκηνικό, πρέπει να καταλάβουμε ότι η διατήρηση χαμηλών τιμών στο λιανεμπόριο είναι προς το συμφέρον όλων μας. Τα τελευταία στοιχεία της λιανικής από την αρχή του έτους δείχνουν μια μικρή και κατά το ήμισυ πληθωριστική αύξηση του τζίρου κατά 5%, η οποία μάλιστα σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας αύξησε χαμηλότερα τον όγκο πωλήσεων στο 4%. Σημειώνεται μάλιστα ότι αύξηση τζίρου άνω του 5% καταγράφεται μέχρι τώρα στα υπερκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχη 5% είναι και η εκτίμηση για το 2025 η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με 6 στους 10 να κάνουν πλέον on line αγορές και με αποτέλεσμα η αξία της διαδικτυακής αγοράς να ξεπερνά τα 19 δις ευρώ, που αναλογεί στις πωλήσεις του δ´ τριμήνου του λιανικού εμπορίου. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου ανήλθε πέρυσι στη χώρα μας στα 72 δις ευρώ και φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 75 δις ευρώ.

Τέλος, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, λαμβάνουμε υπόψη μας τα πρόσφατα στοιχεία της έρευνας Klarna-Appinio, που επισημαίνει πως η ακρίβεια επηρεάζει 9 στους 10 καταναλωτές, πως 5 στους 10 αναζητούν οικονομικά προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν δαπάνες, 3 στους 10 αγοράζουν στις προσφορές και πως 2 στους 10 αποφεύγουν σπατάλες και θα αγοράσουν φθηνότερα δώρα για τις οικογενειακές και κοινωνικές του υποχρεώσεις. Επίσης από την έρευνα στην ελληνική αγορά προκύπτει πως 1 στους 2 καταναλωτές, αφού κάνει έρευνα αγοράς θα αποφύγει φέτος τις υπερβολές και θα θέσει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις χριστουγεννιάτικες αγορές».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Ο εμπορικός κόσμος της χώρας ευελπιστεί πως παρά τις δυσκολίες των εμπορικών ροών και μετακινήσεων λόγω των "αγροτικών μπλόκων", η φετινή εορταστική περίοδος μπορεί να "συμπληρώσει" τη αναιμική αγοραστική κίνηση και τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο των μικρών μεμονωμένων εμπορικών καταστημάτων. Το διάστημα μέχρι τέλος του έτους είναι πολύ μικρό, όμως η ένταση της αγοραστικής κίνησης των εορτών μας κάνει να πιστεύουμε ότι εάν μέχρι τέλος της εβδομάδας ανασταλούν ή ακόμα "χαλαρώσουν" οι αγροτικές κινητοποιήσεις, η κατάσταση είναι ακόμα "αναστρέψιμη". Το "ξεμπλοκάρισμα των δρόμων" είναι ικανό να "αποκεντρώσει" την εορταστική κατανάλωση από τα αστικά κέντρα στη περιφέρεια και να ικανοποιήσει εκτός από τους μεγάλους και τους μικρούς της αγοράς σε όλη την χώρα. Διαχρονικά ο γιορτινός Δεκέμβριος δημιουργεί προσδοκίες, αφού είναι παραδοσιακά ο καλύτερος μήνας για την αγορά και διαμορφώνει καθοριστικά την συνολική ετήσια κατανάλωση».