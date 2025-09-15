IndiGo: Νέα αεροπορική σύνδεση Ινδίας - Ελλάδας από τον Ιανουάριο του 2026

Την Αθήνα ως τον εναρκτήριο προορισμό που θα εξυπηρετηθεί από το πρώτο της αεροσκάφος Airbus A321XLR, ανακοίνωσε η IndiGo, η κορυφαία σε προτιμήσεις αεροπορική εταιρεία της Ινδίας.

Την Αθήνα ως τον εναρκτήριο προορισμό που θα εξυπηρετηθεί από το πρώτο της αεροσκάφος Airbus A321XLR, ανακοίνωσε η IndiGo, η κορυφαία σε προτιμήσεις αεροπορική εταιρεία της Ινδίας. Η αεροπορική εταιρεία είναι έτοιμη να παραλάβει το πρώτο A321XLR της Ινδίας έως το τέλος του 2025 και να ξεκινήσει έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα, στις αρχές Ιανουαρίου 2026, υπό την προϋπόθεση της ρυθμιστικής έγκρισης.

Αυτό το ορόσημο θα καταστήσει την IndiGo τη μοναδική ινδική αεροπορική εταιρεία που θα προσφέρει απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Με την παραλαβή των κατάλληλων εγκρίσεων, η IndiGo προτίθεται να συνδέσει την Αθήνα τόσο με το Δελχί, όσο και με τη Βομβάη, με τρεις συχνότητες την εβδομάδα σε κάθε δρομολόγιο.

«Οι πτήσεις προς την Αθήνα θα προσφέρουν επίσης εύκολη πρόσβαση στα δημοφιλή ελληνικά νησιά, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη, καθώς και σε άλλες περιφερειακές ευρωπαϊκές πόλεις. Η νέα σύνδεση υπόσχεται να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για την αυξανόμενη τουριστική κίνηση αναψυχής, καθώς και για τον τουρισμό MICE και γάμων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της IndiGo στην Ευρώπη» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η επιλογή της Αθήνας ως εναρκτήριου προορισμού για το πρώτο Airbus A321XLR της IndiGo - και της Ινδίας - αποτελεί ένα συμβολικό ορόσημο της ανόδου της ινδικής αεροπορίας» δήλωσε ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo.

Και προσθέτει «Η IndiGo είναι υπερήφανη που είναι η μόνη ινδική αεροπορική εταιρεία, αυτή τη στιγμή, που ανακοινώνει απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας - δύο αρχαίων πολιτισμών με ιστορία μακροχρόνιας σχέσης, που τώρα εμβαθύνεται από τις σύγχρονες διμερείς και οικονομικές σχέσεις. Αυτός ο νέος αεροπορικός διάδρομος είναι ένα στρατηγικό βήμα στη διεθνή επέκταση της IndiGo και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία και τουριστική βιομηχανία της Ινδίας. Με προγράμματα πτήσεων που εξασφαλίζουν ευκολία για τους ταξιδιώτες, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σύνδεση θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη ζήτηση τόσο για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής. Με αυτό το εγχείρημα, σκοπεύουμε επίσης να συνδεθούμε με περισσότερα σημεία στην Ελλάδα ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών.».

Το A321XLR είναι ένα αεροσκάφος νέας γενιάς στενής ατράκτου, σχεδιασμένο για μεγαλύτερες αποστάσεις, που επιτρέπει στην IndiGo να επεκταθεί βαθύτερα στην Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα κόστους ενός στόλου αεροσκαφών «μονού διαδρόμου». Με εμβέλεια έως 8.700 χλμ., το XLR ανοίγει την πρόσβαση σε προορισμούς που προηγουμένως ήταν εκτός εμβέλειας για τα αεροσκάφη στενής ατράκτου, επιτρέποντας απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς τη Νότια Ευρώπη με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Η έναρξη της Αθήνας ως του πρώτου προορισμού XLR της IndiGo έρχεται σε μια περίοδο που η αεροπορική αγορά Ινδίας-Ευρώπης αναπτύσσεται, καθοδηγούμενη τόσο από επαγγελματική όσο και από τουριστική ζήτηση. Η Ελλάδα, με τον αυξανόμενο ρόλο της ως κόμβου τουρισμού και εμπορίου, αποτελεί ισχυρό συμπλήρωμα στη διευρυνόμενη εξερχόμενη αγορά της Ινδίας. Καθώς η IndiGo θέτει στο επίκεντρο την επέκτασή της στην Ελλάδα, θα συνεργαστεί επίσης με εταίρους για να καταστήσει την Ελλάδα μία από τις κορυφαίες επιλογές για Ινδούς ταξιδιώτες. Την ίδια στιγμή, η Ινδία έχει καταστεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές προέλευσης για την Ευρώπη και οι απευθείας πτήσεις προς Αθήνα θα ενισχύσουν περαιτέρω τις συναλλαγές μεταξύ των δύο εθνών, τόσο σε επίπεδο επιβατικής κίνησης όσο και σε οικονομικό.

Σημειώνεται πως η IndiGo είναι η προτιμώμενη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Προσφέρει ναύλους που είναι προσιτοί, πτήσεις που είναι στην ώρα τους και να παρέχει μια ευγενική και χωρίς ταλαιπωρία ταξιδιωτική εμπειρία σε όλο το απαράμιλλο δίκτυό της. Με στόλο άνω των 400 αεροσκαφών, η αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί περίπου 2.200+ καθημερινές πτήσεις, συνδέοντας πάνω από 90 εγχώριους και 40 διεθνείς προορισμούς, εισήγαγε 58 αεροσκάφη το 2024 και υποδέχτηκε περισσότερους από 118 εκατομμύρια πελάτες στο οικονομικό έτος 2025. Η IndiGo βραβεύτηκε επίσης ως η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ινδία και τη Νότια Ασία» από τη Skytrax στα World Airline Awards 2025.