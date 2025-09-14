AstraZeneca: «Πάγωσε» προγραμματισμένη επένδυση ύψους 200 εκατ. λιρών στη Βρετανία

Προηγήθηκε η Merck που αποσύρθηκε από δική της επένδυση επικαλούμενη το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μεγαλύτερη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία, η AstraZeneca, «πάγωσε» μια προγραμματισμένη επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών (271,26 εκατομμύρια δολάρια) στο ερευνητικό της κέντρο στο Κέιμπριτζ, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας – και έγινε η τελευταία φαρμακευτική εταιρεία που κάνει πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το CNBC, η απόφαση αυτή, που αφορούσε μια επένδυση η οποία επρόκειτο να δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας, σημαίνει ότι κανένα από τα νέα επενδυτικά σχέδια της AstraZeneca –που είχαν αρχικά ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2024– δεν προχωρά επί του παρόντος.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία είχε ακυρώσει σχέδια για επένδυση 450 εκατομμυρίων λιρών σε εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων στη βόρεια Αγγλία, επικαλούμενη μείωση της στήριξης από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Merck ανακοίνωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι εγκαταλείπει τα σχέδιά της για νέο ερευνητικό κέντρο στο Λονδίνο, επικαλούμενη το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει τις φήμες σχετικά με τις φαρμακευτικές επενδύσεις της μετά την ανακοίνωση της Merck, εκπρόσωπος της AstraZeneca, της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο FTSE 100, επιβεβαίωσε ότι παγώνει τα επενδυτικά της σχέδια στο Κέιμπριτζ, όπου διατηρεί έναν από τους κορυφαίους κόμβους βιοεπιστημών στη Βρετανία.

«Επανεκτιμούμε συνεχώς τις επενδυτικές ανάγκες της εταιρείας μας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επέκτασή μας στο Κέιμπριτζ έχει παγώσει. Δεν έχουμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλιο», δήλωσε εκπρόσωπος της AstraZeneca.