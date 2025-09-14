Πιθανή συμφωνία Leonardo, Thales και Airbus για κατασκευή δορυφόρων

Στόχος να ανταγωνιστούν αντιπάλους από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το Starlink του Έλον Μασκ.

Οι ευρωπαϊκοί αεροδιαστημικοί όμιλοι Leonardo, Thales και Airbus ενδέχεται να υπογράψουν μια αρχική συμφωνία για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των δορυφόρων ακόμη και μέσα στο έτος, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής του τομέα άμυνας και διαστήματος της Airbus, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters.

Στο πλαίσιο του «Project Bromo», η Leonardo, η Thales και η Airbus σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία κατασκευής δορυφόρων, με στόχο να ανταγωνιστούν αντιπάλους από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το Starlink του Έλον Μασκ.

«Βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν πριν προχωρήσουμε σε ένα τόσο σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, στην ιταλική εφημερίδα Il Corriere della Sera.

Ο Schoellhorn πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους επιχειρηματικές κινήσεις απαιτούν μια διαδικασία δύο φάσεων, η οποία περιλαμβάνει μια συμφωνία-πλαίσιο και στη συνέχεια μια φάση που οδηγεί στο οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας.

«Στην προκειμένη περίπτωση, πιστεύω ότι η υπογραφή (της πρώτης συμφωνίας) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο 2025», δήλωσε.