Nestlé: Οι επενδυτές ζητούν την αποχώρηση του προέδρου Πωλ Μπουλκέ

Ο τρόπος διαχείρισης της έρευνας για την συμπεριφορά του πρώην CEO Λοράν Φρεξ που αποπέμφθηκε, δημιουργεί κλίμα αμφιβολίας για τον Μπουλκέ.

Η Nestlé σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο, αντιμετωπίζει εκκλήσεις από επενδυτές για την αποχώρηση του προέδρου Πωλ Μπουλκέ, μετά την αποχώρηση δεύτερου διευθύνοντος συμβούλου μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

Μέτοχοι δήλωσαν στους Financial Times ότι η αποπομπή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Λοράν Φρεξ και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν οι έρευνες για τη συμπεριφορά του, ενίσχυσαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη διακυβέρνηση στη Nestlé και τους έκαναν να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις του Μπουλκέ.

«Δεν νομίζω ότι ο Μπουλκέ θα αποχωρήσει πριν από τον Απρίλιο, αλλά έπρεπε να είχε φύγει όταν ο Μαρκ Σνάιντερ αναγκάστηκε να αποχωρήσει», δήλωσε ο Αλεξάντρ Στουκί, ιδρυτής της AS Investment Management, η οποία εκπροσωπεί επενδυτές από την οικογένεια ιδρυτών της Nestlé, στην εφημερίδα.

Η Nestlé δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο ελβετικός γίγαντας τροφίμων απέλυσε ξαφνικά τον Φρεξ στις αρχές Σεπτεμβρίου, επειδή δεν αποκάλυψε μια ρομαντική σχέση με υπάλληλό του.

Η απομάκρυνση του Φρεξ ήρθε έναν χρόνο μετά την ξαφνική αποχώρηση του προκάτοχου του, Σνάιντερ, και 2,5 μήνες μετά την ανακοίνωση του Μπουλκέ ότι θα αποχωρήσει τον επόμενο χρόνο.

Η εκπρόσωπος της Nestlé δήλωσε στους Financial Times ότι οι δύο αποχωρήσεις των CEO δεν σχετίζονται μεταξύ τους και ότι η συμπεριφορά του Φρεξ ήταν ξεκάθαρη παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Ο Μπουλκέ, Βέλγος και Ελβετός υπήκοος, 70 ετών, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2017, εντάχθηκε στη Nestlé το 1979 και υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας από το 2008 έως το 2016.

Η υποστήριξη προς τον Μπουλκέ μειώνεται εξαιτίας των αμφιβολιών για την ανάκαμψη της Nestlé μετά την πανδημία, όπως ανέφεραν επενδυτές στο Reuters τον Ιούλιο. Οι όγκοι πωλήσεων στον μεγαλύτερο παραγωγό συσκευασμένων τροφίμων στον κόσμο παρουσίασαν πτώση το 2023, καθώς η εταιρεία αύξησε τις τιμές για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών.

Τον Απρίλιο, ο Μπουλκέ επανεξελέγη με το 84,8% των ψήφων, ποσοστό που αποτελεί σημαντική πτώση από το σχεδόν 96% που είχε λάβει το 2017.