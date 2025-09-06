Η Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ δημιουργούν ένα νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης

Δηλώσεις του Deputy CEO του Ομίλου της Alpha Bank στη ΔΕΘ για τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:49

Τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αποτελεί «την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας», παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στο Growthfund Agora της ΔΕΘ.

«Σήμερα, περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης Alpha Bank – ΕΛΤΑ για την κάλυψη του χρηματοπιστωτικού κενού.

Πρόσβαση σε καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες για όλους

Η διάθεση βασικών προϊόντων μέσω των σημείων ΕΛΤΑ ξεκινά πιλοτικά τους προσεχείς μήνες, με στόχο τη σταδιακή πανελλαδική κάλυψη. Όπως εξήγησε ο Deputy CEO της Alpha Bank: «Στην πρώτη φάση, οι πολίτες θα μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς και να διεκπεραιώνουν συναλλαγές στη γειτονιά τους, χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. Από το 2026 και μετά, θα προστεθούν πιο σύνθετα προϊόντα, όπως έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, μέσω του τοπικού ταχυδρομείου, και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus, χρηματοδοτικές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, τραπεζοασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και διάθεση POS για επαγγελματίες».

Για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει απλούστερη καθημερινότητα – χρηματικές συναλλαγές, αποταμιεύσεις και αποστολές δεμάτων σε ένα και μόνο σημείο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες: «σύνδεση αποστολών με ψηφιακές πληρωμές, πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και ενοποιημένα εργαλεία για logistics και οικονομική διαχείριση», σημείωσε.

Ένα νέο οικοσύστημα με κοινωνικό αποτύπωμα

Η συνεργασία, όπως είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, «εδράζεται στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη χρηματοπιστωτική ένταξη, όπου οι πολίτες έχουν σύγχρονες υπηρεσίες με την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσα από την προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση σε τοπικά σημεία». Ωστόσο, δεν εξαντλείται στην ενίσχυση της τραπεζικής παρουσίας στην περιφέρεια, αλλά αποτελεί «την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας».

Προσέθεσε δε ότι αντίστοιχα μοντέλα έχουν ήδη πετύχει στο εξωτερικό, αναφέροντας την An Post στην Ιρλανδία και την Poste Italiane, σε συνεργασία με τη UniCredit στην Ιταλία, σημειώνοντας πως «αυτές οι εμπειρίες δείχνουν ότι η στρατηγική σύμπραξη τραπεζών και ταχυδρομείων μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για τους πολίτες και την οικονομία». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά τα καλύτερα στοιχεία και των δύο πλευρών:

• Των ΕΛΤΑ: ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων σε όλη τη χώρα, με σχέσεις εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες. Για μεγάλο αριθμό πολιτών, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, το τοπικό ταχυδρομείο είναι ένα οικείο και αξιόπιστο σημείο εξυπηρέτησης.

• Της Alpha Bank: σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία, ψηφιακές δυνατότητες και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Συνδυάζουμε την κληρονομιά και την εμβέλεια των ΕΛΤΑ αλλά και τη φιλοδοξία της διοίκησής τους να τα αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο, με την καινοτομία και το βάθος προϊόντων της Alpha Bank, δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα που αναβαθμίζει την καθημερινότητα πολιτών και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Δεν πρόκειται για μια απλή συμφωνία ‘διανομής προϊόντων’, αλλά για μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα ανάπτυξης με κοινωνικό αντίκτυπο», κατέληξε.

Σκλήκας: Είναι μια επιχείρηση back to the future

Από την πλευρά του ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας ανέφερε : «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank σηματοδοτεί έναν μετασχηματισμό και ταυτόχρονα επαναφορά στις ρίζες των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ. Είναι μια επιχείρηση back to the future, προσπαθούμε δηλαδή να συνδέσουμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μετασχηματισμού ταυτόχρονα προσθέτοντας νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα επεκτεινόμαστε σε 3 πυλώνες: τη διόρθωση κόστους, που παραμένει η μεγάλη προτεραιότητα, την αξιοποίηση της περιουσίας και την ίδρυση και προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για όλο το κοινό της Ελλάδας».

Όπως τόνισε, η συνεργασία αξιοποιεί τη γνώση της Alpha Bank και «σταδιακά θα τη δούμε να έρχεται στην αγορά μέσα στον επόμενο χρόνο».

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος τους, αποτελούν έναν φορέα microLogisticsκαι point-to-point services, που ακολουθώντας τη διεθνή τάση προσθέτουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και ιδιαίτερα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. «Απευθυνόμενοι σε ένα μεγάλο φάσμα ιδιωτών που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε το συναλλακτικό τους προφίλ με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα έρθουν με την Alpha», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεση των δύο φορέων «δημιουργεί κάτι κολοσσιαίο για την οικονομία, που αυτή τη στιγμή λείπει σε περισσότερους από 1 εκατ. συμπολίτες μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το στοίχημα βασίζεται στη διαμόρφωση του πιστοληπτικού προφίλ των πολιτών, το οποίο «δημιουργεί βάση ανάπτυξης της οικονομίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «και το γράμμα θα πάμε και τη σύνταξη θα πάμε και χρηματοοικονομικά προϊόντα πηγαίνουμε. Ήδη υπάρχει μια βάση που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πολλαπλασιαστή που θα πάει το βουνό στον Μωάμεθ».