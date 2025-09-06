Ποια είναι η νέα επένδυση 31,4 εκατ. του Συνεταιρισμού ΠΙΝΔΟΣ στην Ήπειρο

Σε τι αφορά η επένδυση για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής του «Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων – ΠΙΝΔΟΣ» βρίσκεται «στα σκαριά». Η αίτηση στην Enterprise Greece για «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», τα κίνητρα και η διαβούλευση.

Προ των πυλών είναι μια νέα επένδυση άνω των 31 εκατ. στον ευρύτερο αγροτικό τομέα στην περιοχή της Ηπείρου. Ήδη, ο επενδυτικός φάκελος «Θεμελιώδης Αλλαγή της Μεταποιητικής Παραγωγικής Διαδικασίας» του «Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων – ΠΙΝΔΟΣ», κατατέθηκε στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE με την υπ’ αριθ. 15700/31-12-2024 αίτηση, ενώ τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ (Πτηνοσφαγείο, Εργοστάσιο Παραγωγής Ζωοτροφών, Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος Β.Ε.Κ.), με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας/παραγωγικότητας, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας οι οποίες βρίσκονται σε τρεις (3) διαφορετικές τοποθεσίες των Δήμων Ζίτσας και Μπιζανίου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε:

• Προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του Πτηνοσφαγείου, του Εργοστασίου Παραγωγής Ζωοτροφών και της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος (Β.Ε.Κ),

• Κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στην μονάδα της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος (Β.Ε.Κ.),

• Κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών αποθήκευσης κατεψυγμένων προϊόντων,

• Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με αποθήκευση ενέργειας,

• Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για διακίνηση εμπορευμάτων εντός και εκτός της μονάδας,

• Αναβάθμιση του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πτηνοσφαγείου.

Όπως σημειώνεται, «η επένδυση ενσωματώνει αρχές αειφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο φορέας επένδυσης με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος».

Ο «Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων – Πίνδος», αιτείται την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, προϋπολογισμού ύψους 31,4 εκατ. ευρώ στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» βάσει άρθρου 2 (παρ.1 περίπτ. γ), τονίζοντας τη συμβολή της επένδυσης στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο καθώς και στην προώθηση της πράσινης οικονομίας και της οικονομίας χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας», ο φορέας επένδυσης αιτείται να λάβει (i) το κίνητρο της ενίσχυσης δαπανών με τη μορφή επιχορήγησης του άρθρου 10 (παρ.3 περιπτ. α) και (ii) το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021.

