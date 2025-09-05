ΔΕΠΑ Εμπορίας: Η νέα εποχή ενός σύγχρονου ενεργειακού ομίλου

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική άσκηση. Είναι μια αναγκαιότητα που διαμορφώνει το παρόν και καθορίζει το μέλλον.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική άσκηση. Είναι μια αναγκαιότητα που διαμορφώνει το παρόν και καθορίζει το μέλλον. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανταποκρίνεται ενεργά σε αυτή την πρόκληση, μέσα από ένα συνεκτικό και δυναμικά εξελισσόμενο πλάνο επενδύσεων, που εκτείνεται από το φυσικό αέριο και την ηλεκτροπαραγωγή, έως τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Η πρόσφατη εξωδικαστική συμφωνία με τη Gazprom επιβεβαιώνει έμπρακτα την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική συνέπεια του Ομίλου. Η αποτελεσματική διαχείριση μιας δύσκολης υπόθεσης, με θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τη ΔΕΠΑ και την αγορά, ανέδειξε όχι μόνο τη διαπραγματευτική ικανότητα της εταιρείας, αλλά και τον ρυθμιστικό της ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, χάρη στο διαφοροποιημένο της χαρτοφυλάκιο.

Στο ίδιο πνεύμα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά σε μία εμβληματική επένδυση ύψους 600 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Λάρισα, ισχύος 792 MW και καθαρής θερμικής απόδοσης 62,6%. Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας, που θα ενισχύσει την επάρκεια, την αυτονομία και τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος – όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στη ευρύτερη περιφέρεια.

Η επένδυση αυτή φέρει πολλαπλά οφέλη:

ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, επιτρέπει πιο καθαρή και αποδοτική ηλεκτροπαραγωγή, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί προοπτικές για σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής, η νέα αυτή μονάδα έρχεται να προστεθεί σε ένα θερμικό χαρτοφυλάκιο που προβλέπεται να υπερβεί το 1 GW έως το 2029, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών της ΔΕΠΑ στις υπερσύγχρονες θερμικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης (29%, 840 MW) και της Αλβανίας (35%, 174 MW).

Οι μονάδες αυτές ενισχύουν όχι μόνο την εγχώρια ενεργειακή θωράκιση, αλλά και την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα, δημιουργώντας νέες ροές και εναλλακτικές διαδρομές εφοδιασμού για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στρατηγικός πυλώνας της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι και η πράσινη ενέργεια. Ο Όμιλος υλοποιεί ένα φιλόδοξο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, ξεκινώντας από τα 800 MW, με στόχο να ξεπεράσει το 1 GW. Στη Δυτική Μακεδονία αναπτύσσεται ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της χώρας, συνολικής ισχύος 400 MW και προϋπολογισμού άνω των 230 εκατ. ευρώ – έργο που θα ενισχύσει την πράσινη παραγωγή και θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ πρωτοπορεί και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων. Σε συνεργασία με τη Φάρμα Χήτας, υλοποίησε το πρώτο έργο συμπιεσμένου βιομεθανίου (bio-CNG) στην Ελλάδα. Το παραγόμενο καύσιμο, με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα θα τροφοδοτεί το δίκτυο πρατηρίων FISIKON, προσφέροντας μια καθαρή και οικονομική λύση για τις μεταφορές.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί το GREENH2ORN, ένα καινοτόμο έργο παραγωγής και ανεφοδιασμού πράσινου υδρογόνου, με σημείο εκκίνησης την Κοζάνη. Το έργο αυτό ανοίγει έναν νέο δρόμο για καύσιμα μηδενικών εκπομπών και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου πράσινου ενεργειακού οικοσυστήματος.

Η στρατηγική εξωστρέφειας και διαφοροποίησης της ΔΕΠΑ εκφράζεται και μέσα από κρίσιμες υποδομές διεθνούς σημασίας, όπως ο Πλωτός Σταθμός Επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη και ο αγωγός IGB, που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία.

Ο FSRU λειτουργεί ήδη ως ενεργειακή πύλη για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο IGB, με δυνατότητα μεταφοράς έως 3 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο και δυνατότητα αντίστροφης ροής, καθιστά την Ελλάδα σημαντικό κόμβο ενεργειακών ροών στην Ευρώπη.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην τεχνολογία, στη διαφοροποίηση πηγών και στην περιφερειακή συνεργασία, όχι απλώς ακολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνοντάς τες, με στρατηγική, ευθύνη και όραμα, τοποθετώντας την Ελλάδα στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού σχεδιασμού.

