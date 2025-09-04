Trade Estates: Ποιες επενδύσεις «τρέχει» η ΑΕΕΑΠ - Τι έρχεται για Ελληνικό, InterIKEA, Γκόνο

Τι ανέφερε η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τις επενδύσεις, τους στόχους, τη στρατηγική και τα χρονοδιαγράμματα μεγάλων projects σε εμπορικά πάρκα και logistics. Το guidance για τα μεγέθη, το χαρτοφυλάκιο και η μετοχική σύνθεση.

Επιπλέον χρόνος, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, θα χρειαστεί για την υλοποίηση δύο σημαντικών projects της Trade Estates, ειδικότερα του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό και του logistics center του Κωτσόβολου στην Ελευσίνα, με την ΑΕΕΑΠ να προωθεί το επενδυτικό της πλάνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Παράλληλα, οι εργασίες του διεθνούς logistics center της InterIKEA προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τμηματική παράδοση το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Οι επενδύσεις

Η ΑΕΕΑΠ αναμένεται να προωθήσει επενδύσεις ύψους 156,4 εκατ. ευρώ για το διάστημα από το τρέχον, β’ εξάμηνο του 2025, έως το τέλος του 2028, με τη διοίκηση να εκτιμά όσον αφορά τα αποτελέσματα της εφετινής χρονιάς ότι θα είναι εντός των στόχων που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα του έτους. Οι επενδύσεις των 156,4 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού πλάνου των 250 εκατ. ευρώ συνολικά για την περίοδο από το 2024- 2028 (σ.σ. με βάση τα μέχρι στιγμής προγραμματισμένα έργα), εκ των οποίων έως και το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν επενδυθεί κεφάλαια ύψους 93,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χτες ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παπούλης, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με χρηματιστηριακούς αναλυτές, το έργο στο Ελληνικό καθυστέρησε σχεδόν 12 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, κάτι που μετέθεσε το σχέδιο των κεφαλαιακών δαπανών της Trade Estates, ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο έργο της Ελευσίνας, εξαιτίας του Κτηματολογίου. Σε ερώτηση σχετικά με το εμπορικό πάρκο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού σε συνέχεια της συμφωνίας με το φορέα της επένδυσης, τη Lamda Development, ο κ. Παπούλης παρέπεμψε στις προηγούμενες ανακοινώσεις για καθυστέρηση ενός έτους στη λειτουργία του πάρκου, στο τέλος του 2028 έναντι του τέλους του 2027, λόγω και των θεμάτων υποδομών στο ακίνητο.

Να αναφέρουμε ότι στο επενδυτικό πλάνο της ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis έως το 2028 περιλαμβάνονται μεγάλα projects, όπως το logistics center της ΙΚΕΑ στον Ασπρόπυργο με κόστος 48,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το κέντρο στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής που θα εξυπηρετεί τη διανομή προϊόντων ΙΚΕΑ σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, με τον κ. Δημήτρη Παπούλη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να προσθέτει ότι η εταιρεία θα αναζητήσει και νέες ευκαιρίες στους δύο βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησής της, τόσο στο κομμάτι των logistics όσο και στον τομέα των εμπορικών πάρκων. Ειδικά με την υλοποίηση του έργου στον Ασπρόπυργο θα δημιουργηθούν 100 νέες θέσεις εργασίας μόνιμης απασχόλησης, από τις οποίες οι 18 αφορούν υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό που θα στελεχώσει τα τμήματα μηχανογράφησης (ΙΤ), Logistics και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Το κέντρο θα εξυπηρετεί αρχικά τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων ΙΚΕΑ σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ και Κύπρο, με στόχο να προστεθούν και επιπλέον χώρες μελλοντικά.

Επίσης, εντάσσονται το retail park στην επένδυση που προωθεί η Lamda Development στο Ελληνικό, ύψους 75 εκατ. ευρώ, το logistic center του Κωτσόβολου στην Ελευσίνα, προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ, καθώς και το δεύτερο Top Parks Ηρακλείου, που θα διαθέτει 10.000 τ.μ. εκμισθώσιμου χώρου και θα κοστίσει 28 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η Trade Estates παρέδωσε ήδη, προ ολίγων μηνών, το Top Parks Ηρακλείου (Κρήτης), συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ. με προϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ και με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η στρατηγική και ο Γκόνος

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εισηγμένης, Βασίλης Φουρλής, σημείωσε ότι η στρατηγική της ΑΕΕΑΠ να εστιάσει σε δύο βασικούς τομείς (εμπορικά πάρκα και logistics) συνεχίζει να είναι αποδοτική.

«Το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ θετικό κι αυτό περιμένουμε να επιβεβαιώσει το guidance για ολόκληρη τη χρονιά», είπε ο κ. Φουρλής, τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό έργο είναι αυτό που αναπτύσσεται για λογαριασμό της InterIKEA και θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. «Τα νέα έργα είναι μία συνεχής διαδικασία και αυτή την στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένο πλάνο όσον αφορά τα ποσοστά εκπροσώπησης των εμπορικών πάρκων και των logistics στο χαρτοφυλάκιό μας», επεσήμανε του ο κ. Φουρλής. «Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μπορεί να παρουσιαστεί δεδομένου ότι δραστηριοποιούμαστε σε τρείς διαφορετικές χώρες και προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες αυτών των αγορών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, ότι η Trade Estates ενδιαφέρεται, καθώς μετέχει με 30% σε κοινοπραξία, για την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου. Η εταιρεία συμμετέχει στην κοινοπραξία με τις Goldair Cargo και AKTOR, με τον ΟΛΘ, με βασικό μέτοχο τον Ιβάν Σαββίδη, να αποτελεί τον έτερο διεκδικητή. Ήδη, ο διαγωνισμός έχει μπει στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου.

Επιπλέον «εξετάζουμε κάθε ευκαιρία που θεωρούμε ότι ταιριάζει με το χαρτοφυλάκιό μας, με μεσαία διαχείριση ρίσκου για τους μετόχους μας. Στο πλαίσιο αυτά θα εξετάζουμε και διαγωνισμούς που τυχόν βγαίνουν κατά καιρούς», ανέφερε ο κ. Παπούλης.

Το guidance

Σύμφωνα με το guidance που έδωσε η διοίκηση της Trade Estates, προβλέπεται αυξητική τάση σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Για παράδειγμα, τα έσοδα από μισθώματα αναμένεται να φτάσουν τα 40 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση έως 6,5% σε σύγκριση με το 2024. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 31,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά έως 4,1%, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές προβλέπεται να φτάσουν τα 16,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση έως 8,5%. Επιπλέον, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2028, η μικτή, εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου να αντιστοιχεί στα πέριξ των 720-760 εκατ. ευρώ και έως το 2031 να φτάσει το 1 δισ. ευρώ.

Η ΑΕΕΑΠ κατέγραψε ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 25 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 19,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,7%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 13,8%. Σημαντική ήταν η άνοδος των καθαρών κερδών, που εκτινάχθηκαν στα 10,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 58,3%. Να σημειωθεί επίσης ότι το ίδιο διάστημα, οι επισκέψεις καταναλωτών στα καταστήματα των εμπορικών κέντρων της ΑΕΕΑΠ έφτασαν τα 10,3 εκατ., αυξημένες κατά 13%, ενώ ο τζίρος των καταστημάτων ξεπέρασε τα 235 εκατομμύρια ευρώ.

Η μετοχική σύνθεση

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, ο βασικός μέτοχος, ο όμιλος Φουρλή προχώρησε στη διάθεση του 16% της Trade Estates μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα η Fourlis να παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος με 47,3%, ενώ ακολουθούν η Autohellas (12,9%), η Latsco Hellenic Holdings (8,1%) και η ελεύθερη διασπορά φτάνει το 30,7%.

Το χαρτοφυλάκιο

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων θα διαμορφωθεί στο τέλος του 2028 μεταξύ 720 και 760 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 31,8% σε σχέση με τη σημερινή αξία.

Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ είναι «η μόνη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και logistics centers νέας γενιάς για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής omnichannel του λιανεμπορίου, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία».

Το χαρτοφυλάκιο της Trade Estates αποτελείται σήμερα από 12 εμπορικά πάρκα, 3 logistics centers νέας γενιάς και δυο υπό ανάπτυξη ακίνητα. Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη 4ετία περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων στην Ελλάδα (με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο στο «The Ellinikon Park»), καθώς και τη δημιουργία νέων Logistics Centers. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2028 θα διαθέτει συνολικά 19 ακίνητα, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.