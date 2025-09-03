Protergia Picasso Student: Σταθερό ρεύμα για μια ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή

Το νέο πακέτο της Protergia καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες ενός φοιτητικού σπιτιού, με σταθερό κόστος, χωρίς εκπλήξεις και απρόοπτες χρεώσεις.

Στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των φοιτητών στοχεύει η Protergia, προσφέροντας το πρόγραμμα Protergia Picasso Student, με σταθερό λογαριασμό ρεύματος με μόνο 29,99€ το μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πακέτο της Protergia καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες ενός φοιτητικού σπιτιού, με σταθερό κόστος, χωρίς εκπλήξεις και απρόοπτες χρεώσεις. Έτσι, οι φοιτητές ξέρουν από την αρχή τι θα πληρώνουν και μπορούν να οργανώνουν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους.

Επιπλέον, η Protergia προσφέρει 2 μήνες δώρο (2 x 29,99€), δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπουν στη νέα τους πραγματικότητα με μεγαλύτερη σιγουριά.

Η φοιτητική εμπειρία είναι γεμάτη ενέργεια. Με το Picasso Student, μπορείς να την απολαμβάνεις χωρίς να σε απασχολεί το ρεύμα του σπιτιού σου.

Το Protergia Picasso αποτελεί το πιο πρωτοποριακό προϊόν ενέργειας στην Ελλάδα και το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα τις ανάγκες του μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Δείτε εδώ το ενημερωτικό βίντεο για τα προϊόντα Protergia Picasso, με αναλυτικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στους καταναλωτές.