Theon: Ρεκόρ εσόδων στο α' εξάμηνο και αύξηση 118% στις νέες παραγγελίες

Ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών και επίτευξη των οικονομικών της στόχων κατέγραψε η Theon στα οικονομικά της αποτελέσματα για το α' εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας το ισχυρότερο Α’ εξάμηνο στην 28ετή ιστορία της.

Επισκόπηση Α' Εξαμήνου 2025

Ειδικότερα, η απόδοση της εταιρίας στο Α' εξάμηνο 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών, επίτευξη των οικονομικών στόχων και ουσιαστική πρόοδο στην αναπτυξιακή στρατηγική της THEON.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €183,7 εκατ., σημειώνοντας το ισχυρότερο Α’ εξάμηνο στην 28ετή ιστορία της THEON.

Συνεχίστηκε η ισχυρή εισροή παραγγελιών, με νέες παραγγελίες ύψους €167,9 εκατ., αυξημένες κατά 118% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, προερχόμενες από πολλές χώρες διεθνώς.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε €622,2 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2025, αυξημένο κατά 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με επιπλέον €378,2 εκατ. συμπληρωματικών δικαιωμάτων αγοράς.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted EBIT) διαμορφώθηκαν στο 25,8%, επιβεβαιώνοντας κορυφαία επίπεδα στον κλάδο και σε συμφωνία με τις προβλέψεις της Διοίκησης για κερδοφορία περί του 25%.

Υπογραφή πολλών συμβολαίων για κορυφαία συστήματα νυχτερινής όρασης καθώς και για νέα ψηφιακά συστήματα, ενώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αρκετές διαδικασίες διαγωνισμών για διάφορα προϊόντα.

Μετάβαση σε ένα εμπλουτισμένο και ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μέσω του πρόσφατα ανεπτυγμένου οικοσυστήματος προϊόντων επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D., καθώς και άμεση επέκταση σε οπτρονικά προϊόντα πάνω σε πλατφόρμες.

Λανσάρισμα της νέας πρωτοβουλίας και στρατηγικής "THEON Next", που αποτυπώνει το στόχο της εταιρίας να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για νέας γενιάς οπτρονικά συστήματα που θα διασφαλίσουν επιχειρησιακή υπεροχή στο πεδίο.

Ταχεία οικοδόμηση μιας πλατφόρμας ανάπτυξης συστημάτων στρατιώτη επόμενης γενιάς, μέσω εξαγορών, στοχευμένων επενδύσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών συνεξέλιξης.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, σχολίασε σχετικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2025: «Τα ιστορικά υψηλά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αποτελούν απόδειξη της ισχύος του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Η πρόσφατη εξαγορά της Kappa Optronics, η υπογραφή αρκετών πρωτοποριακών συμφωνιών, καθώς και η έναρξη της στρατηγικής μας ΤΗΕΟΝ Next, αποτελούν στρατηγικά ορόσημα στην πορεία μας, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας και την αναπτυξιακή δυναμική μας».