Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Hellenic Train: Με λεωφορεία στον τελικό προορισμό τους οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Hellenic Train: Με λεωφορεία στον τελικό προορισμό τους οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304
Λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Παναχαϊκής. Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα - Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πράσινα τιμολόγια: Κατακόρυφη πτώση 26% τον Σεπτέμβριο - Από 9 έως 16,2 λεπτά ανά kWh

Παιδικοί σταθμοί: Δεύτερη ευκαιρία για μια δωρεάν θέση

Δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες ο ΥΠΕΞ - Φουντώνει ο πόλεμος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ αλλά ο Αλέξης κλέβει τη μπουκιά - Βαφτίσια με ειδήσεις

tags:
Hellenic Train

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider