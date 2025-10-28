Οικονομία | Διεθνή

ADP: Συνεχίστηκε η επέκταση της αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο

Σε τροχιά επέκτασης παρέμεινε και τον Οκτώβριο η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η ADP.

Σε τροχιά επέκτασης παρέμεινε και τον Οκτώβριο η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η εταρεία μισθοδοσιών ADP.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο ιδιωτικός τομέας της αμερικανικής οικονομίας πρόσθεσε κατά μέσο όρο περισσότερες από 14.250 θέσεις εργασίας στις τέσσερις εβδομάδες μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το MarketWatch, παρά το γεγονός πως υπήρξαν δημοσιεύματα σχετικά με τη διακοπή κοινοποίησης των στοιχείων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η ADP ανέφερε πως τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα «σε όλους».

