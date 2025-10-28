Wall Street: Σε τροχιά για νέο τετραπλό ρεκόρ οι δείκτες

Ολοταχώς για νέα ιστορικά υψηλά η αμερικανική αγορά.

Κέρδη καταγράφουν στις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, βάζοντας πλώρη για την επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών, λαμβάνοντας ώθηση τόσο από τις επιδόσεις των κολοσσών της αμερικανικής οικονομίας στο προηγούμενο τρίμηνο αλλά και από την αισιοδοξία που επικρατεί στην αγορά σχετικά με την επίτευξη μίας συμφωνίας στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας, η οποία ενδεχομένως να τερματίσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 303 μονάδων ή 0,64% και διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 47.848 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται κατά 0,16% στις 6.885 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος καταγράφει κέρδη 0,47% στις 23.743 μονάδες. Ο δείκτης Rusell, της μικρής και μεσαίες κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,28% στις 2.520 μονάδες.

Και οι τέσσερις δείκτες έκλεισαν την Δευτέρα σε νέα επίπεδα ρεκόρ, με τον S&P 500 να πατάει για πρώτη φορά στην ιστορία τις 6.800 μονάδες, καθώς η αγορά έχει προεξοφλήσει μία μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κατά 0,25%

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι άνω του 8% σημειώνει η μετοχή της PayPal, μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία πληρωμών για συνεργασία με την OpenAI, η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση του ψηφιακού πορτοφολιού της PayPal στο ChatGPT, επιτρέποντας ουσιαστικά στους χρήστες να πληρώνουν για αντικείμενα που βρίσκονται μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντικά κέρδη που ξεπερνούν το 12% σημειώνει η μετοχή της UPS, καθώς η εταιρεία μεταφορών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη και τα έσοδα στο γ' τρίμηνο. Κέρδη 4% σημειώνει και ο τίτλος της UnitedHealth.

Στα επιχειρηματικά νέα, την περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα ανακοίνωσε η Amazon, χωρίς η διοίκηση της εταιρείας να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι τομείς και ποιες γεωγραφικές περιοχές θα επηρεαστούν από τις περικοπές. Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σημειώνει οριακή άνοδο μετά τις ανακοινώσεις των περικοπών που έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους, το οποίο εκτοξεύτηκε μετά τoν μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Παράλληλα, η Amazon και τέσσερις ακόμα από τις αποκαλούμενες «Magnificent Seven» (Alphabet, Apple, Meta Platforms και Microsoft) αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, σε ένα σημαντικό τεστ για το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει ωθήσει την αγορά μετοχών σε ιστορικά υψηλά, παρά το κυβερνητικό shutdown και την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία την Τετάρτη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική. Η αγορά αναμένει μείωση των βασικών επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητα 96%, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ακόμα σε ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκιά της και κατά την συνεδρίαση του του Δεκεμβρίου, δεδομένων των ανησυχιών για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Πέμπτη και η κατ' ιδίαν συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με τους προέδρους των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη να εμφανίζονται με διαλλακτική διάθεση πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για το εμπόριο, ενώ η αγορά αναμένει μία συμφωνία που θα τερματίσει τις εντάσεις γύρω από το μέτωπο των δασμών και του περιορισμού στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.