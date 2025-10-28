Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 20:00 ώρα Ελλάδος

Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 20:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ είπαν ότι τα λείψανα «βρέθηκαν πρόσφατα σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας» και θα παραδοθούν «σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 20:00 μ.μ.»

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.