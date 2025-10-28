Γαλλία: Σε δίκη 10 άτομα που κατηγορούνται για cyberbullying κατά της Μπριζίτ Μακρόν

Δέκα άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Παρίσι πριν λίγες ώρες, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Δέκα άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Παρίσι πριν λίγες ώρες, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Αυτή είναι η «τελευταία φάση» της νομικής διαμάχης που έχει ξεκινήσει και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά του ψευδούς ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας, ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Υπενθυμίζουμε ότι η δίκη έρχεται τρεις μήνες αφότου ο Μακρόν και η σύζυγός του κατέθεσαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση με 22 κατηγορίες, στην πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, εναντίον της podcaster Κάντες Όουενς η οποία είχε διαδώσει τη «φήμη» ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να είναι άνδρας. Στην αγωγή, επιτέθηκαν σε αυτό που χαρακτήρισαν ως «επαληθεύσιμα ψεύδη και καταστροφικά ψέματα».

Επίσης, η αμερικανική αγωγή ανέφερε ότι τα στοιχεία διέψευσαν σαφώς αυτήν την «αφήγηση», η οποία είχε γίνει «μια εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης» και «αδυσώπητου εκφοβισμού σε παγκόσμια κλίμακα».