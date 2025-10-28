Ειδήσεις | Διεθνή

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί σε επιχείρηση κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Ρίο - Και αστυνομικοί στα θύματα

Τουλάχιστον 18 ύποπτοι σκοτώθηκαν και αρκετοί αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια μιας ευρείας επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών επιβολής του νόμου στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε 56 συλλήψεις και 18 εγκληματίες εξουδετερώθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας.

«Δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

