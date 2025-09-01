Η Deloitte επαναπροσδιορίζει το μέλλον των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Deloitte ανακοίνωσε μια σειρά από νέες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Omnia, της παγκόσμιας cloud-based πλατφόρμας Ελέγχου και Διασφάλισης (Audit & Assurance) της εταιρείας.

Η Deloitte ανακοίνωσε μια σειρά από νέες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Omnia, της παγκόσμιας cloud-based πλατφόρμας Ελέγχου και Διασφάλισης (Audit & Assurance) της εταιρείας. Οι δυνατότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να εξελίξουν και να βελτιώσουν την εμπειρία των ελεγκτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τη διαρκή προσπάθεια της Deloitte να προάγει την καινοτομία μέσω τεχνολογιών αιχμής.

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ραγδαία, οι νέες αυτές λειτουργίες σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τις ελεγκτικές διαδικασίες, προσφέροντας ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά το επάγγελμα του ελεγκτή σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες καινοτομίας και μετασχηματισμού», δήλωσε ο Jean-Marc Mickeler, CEO Audit & Assurance της Deloitte Global. «Με συνεχή στρατηγική επένδυση σε προηγμένες και προσαρμοστικές τεχνολογίες, ενδυναμώνουμε τους 85.000 επαγγελματίες μας σε περισσότερες από 150 χώρες να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις, διατηρώντας παράλληλα σταθερά τις αξίες της ποιότητας και της εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζουν τον κλάδο μας».

Αναβαθμισμένες λειτουργίες με GenAI

Βασισμένη στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα Omnia της Deloitte, η νέα σουίτα λειτουργιών αξιοποιεί τις δυνατότητες του GenAI για να επαναπροσδιορίσει βασικά στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας:

Προηγμένος έλεγχος τεκμηρίωσης (Enhanced documentation review):

Το GenAI μπορεί να επανεξετάζει την ελεγκτική τεκμηρίωση και να προτείνει βελτιώσεις ώστε το περιεχόμενο να είναι πιο ξεκάθαρο, συνεπές και εύκολα κατανοητό.

Βελτιωμένη πλοήγηση σε οικονομικές καταστάσεις (Improved navigation of financial statements):

Οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται σε προσχέδια οικονομικών καταστάσεων, επιταχύνοντας διαδικασίες όπως η διασταύρωση και η συμφωνία στοιχείων (tie-out).

Ενισχυμένες ερευνητικές δυνατότητες (Improved research capabilities):

Νέα εργαλεία εσωτερικής έρευνας εντός της πλατφόρμας παρέχουν άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα των ελεγκτών και βοηθούν στην κατανόηση περίπλοκων λογιστικών θεμάτων, διευρύνοντας τη γνώση και την κρίση τους.

«Ο ρυθμός της τεχνολογικής εξέλιξης απαιτεί λύσεις που να ενισχύουν και να συμπληρώνουν το ταλέντο και τη βαθιά γνώση του κλάδου που διαθέτουν οι ελεγκτές μας σε κάθε έργο», αναφέρει ο Nigel Thomas, Audit & Assurance Strategy & Digital Change Leader της Deloitte Global. «Με περισσότερα από δέκα χρόνια επένδυσης στην πλατφόρμα Omnia, εξοπλίζουμε τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο με τα εργαλεία που χρειάζονται για να ξεχωρίσουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον».

Προοπτικές για την ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, η Deloitte έχει ήδη ενσωματώσει τις παραπάνω δυνατότητες, ενώ παράλληλα προχωρά μεθοδικά στον σχεδιασμό για την εισαγωγή και νέων προηγμένων λειτουργιών.

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Κατσιμπόκης, Partner, Audit & Assurance Leader της Deloitte Ελλάδος, «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστά τον ρόλο του ελεγκτή, τον ενδυναμώνει. Οι νέες δυνατότητες GenAI μας δίνουν τη δυνατότητα να εστιάσουμε περισσότερο στη σύνθετη σκέψη και την επαγγελματική κρίση, μειώνοντας τον χρόνο σε χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου, με στόχο να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, παραμένοντας αξιόπιστοι, αποδοτικοί και έτοιμοι για το μέλλον».

Η επόμενη φάση: Οι AI agents στην υπηρεσία του ελεγκτή

Στο πλαίσιο της εξέλιξης της τεχνολογίας Omnia, η Deloitte ενσωματώνει στο οικοσύστημα της πλατφόρμας τις δυνατότητες των έξυπνων ψηφιακών agents. Οι AI agents λειτουργούν ως ψηφιακοί “ειδικοί”, ικανοί να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες, να διατηρούν σχετικές πληροφορίες, και να συνεργάζονται μεταξύ τους ως μέρος ενός διασυνδεδεμένου συστήματος.

Όλες αυτές οι δυνατότητες έχουν αναπτυχθεί με βάση το πλαίσιο Trustworthy AI™ της Deloitte, το οποίο ενσωματώνει μηχανισμούς διακυβέρνησης, ελέγχους και συμμόρφωση σε όλο τον κύκλο ζωής των λύσεων AI, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Καινοτομία και διαρκής δέσμευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Από την πρώτη της κυκλοφορία το 2015, η πλατφόρμα Omnia εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, με στόχο τη δημιουργία μιας ποιοτικής, προσαρμοσμένης εμπειρίας ελέγχου, συμβατής με τις προκλήσεις των πελατών.

Το 2023, η Deloitte τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο “AI Innovation Initiative of the Year” στο International Accounting Forum and Awards για τις GenAI δυνατότητες της Omnia.

Η Deloitte συνεχίζει με συνέπεια να ενσωματώνει τις τεχνολογίες GenAI σε όλο τον οργανισμό, ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες της και ενισχύοντας τις δεξιότητές τους. Έχει ήδη αναπτύξει και θέσει σε χρήση εξειδικευμένα Large Language Models (LLMs) και chatbots, διαθέσιμα για σχεδόν 85.000 επαγγελματίες ελέγχου και διασφάλισης παγκοσμίως. Οι auditors της Deloitte χρησιμοποιούν επίσης το εσωτερικό chatbot GenAI της εταιρείας, με περισσότερα από τρία εκατομμύρια ερωτήματα AI μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Η Deloitte επεκτείνει συνεχώς τις εξωτερικές προσφορές τεχνολογίας AI, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το Global Agentic Network: ένα οικοσύστημα έτοιμων προς χρήση AI agents, που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της Deloitte να συμβουλεύουν τους πελάτες τους για projects μεγάλης κλίμακας.